Cirurgians de l’Hospital Joan XXIII impulsen la formació especialitzada a Guinea Equatorial

Dos cirurgians de l’Hospital Joan XXIII han impulsat la formació especialitzada (MIR) i la constitució del Col·legi Oficial de Metges a Guinea Equatorial.

El Dr. Robert Memba també és membre fundador i president de l’ONGD +QSalud, i lidera el programa FES Guinea per dissenyar i implementar la formació especialitzada sanitària en aquest país. El programa es basa en l'ensenyament amb el sistema de residència com a procediment per formar els metges en totes les especialitats mèdiques, un cop acabada la llicenciatura.

El Dr. Francesc Feliu ha col·laborat en el projecte i ha vinculat a l'Organització Mèdica Col·legial amb l’ONGD +Q Salud, amb qui ha impulsat la creació del primer Col·legi Oficial de Metges de Guinea Equatorial, des del passat mes d’abril de 2024.

Memba s’ha reunit aquest mes de juliol amb el ministre de Sanitat de Guinea Equatorial, Mitoha Ondo’o, i amb el president del nou Col·legi de Metges del país africà, Pascual Ndjomo, amb l’objectiu d’implementar un programa nacional de formació d'especialistes quirúrgics a llarg termini. Des del mes d’abril d’aquest any, el primer Col·legi Oficial de Metges de Guinea Equatorial és ja una realitat.

A més, gràcies a la col·laboració del Servei de Cirurgia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, liderat per la Dra. Rosa Jorba, es pretén implicar la institució en la formació dels primers residents quirúrgics de Guinea Equatorial.

El Dr. Memba, amb la col·laboració de la directora de Docència de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona i presidenta de la Comissió Nacional de Medicina Interna d’Espanya, la Dra. Mònica Rodríguez, porten anys treballant en el projecte. En la fase inicial, es van avaluar les necessitats i es va elaborar un mapa dels recursos disponibles a Guinea Equatorial. En la fase intermèdia, es va pactar un acord d'entesa per implementar el programa Train the Trainer. En la fase de consolidació, s’han fet intervencions educatives i s’han gestat projectes de formació avançada.

Les avaluacions de necessitats i el mapatge de recursos es van executar mentre es van fer diverses reunions científiques i tallers. Les beques per donar suport a la formació especialitzada a l’estranger van beneficiar 24 metges en un conjunt divers de disciplines mèdiques. En col·laboració amb el gabinet tècnic del Ministeri de Sanitat de Guinea Equatorial es va crear una comissió reguladora per implementar el programa FES Guinea i el recentment constituït Col·legi de Metges Nacional de Guinea Equatorial. El Ministeri de Sanitat de Guinea Equatorial va incloure el projecte de +QSalud en el seu Pla nacional de desenvolupament sanitari, que es va començar a implementar el 2021 per continuar fins al 2025.

Guinea Equatorial té només 0,4 metges formats per cada 1.000 habitants. El país té una única facultat de medicina i no hi ha cap programa de formació especialitzada. Del 2000 al 2022, 524 estudiants han rebut el títol de medicina general. Tanmateix, el nombre d'especialistes nacionals a tot el país és actualment inferior a 100.

