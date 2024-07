Torreforta celebra la cultura urbana amb la primera Urban Fest

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Torreforta es prepara per acollir la seva primera edició de l'Urban Fest, un esdeveniment que promet una explosió de creativitat i energia urbana. Demà dimecres 31 de juliol a partir de les 18h davant del Centre Cívic de Torreforta, a la Plaça del Tarragonès, es transformarà en un espai vibrant ple d'activitats per a totes les edats.

D’entre els tallers i les activitats programades hi ha un taller de graffiti, on es podrà veure el resultat final de la intervenció mural que han estat realitzant els participants al taller de Graffiti i art urbà a càrrec de l'artista GasicPainter, dins de les activitats de l'Estiu Tarragonajove i el projecte Murs que parlen.

També està previst un taller de Skate on l'Associació Cultivate de Cambrils realitzarà una exhibició i taller d'skate impartit per experts en skateboarding on s'ajudarà a perfeccionar habilitats i aprendre nous trucs i una exhibició de dansa urbana, amb l'acadèmia DNA Urban Dansa Academy de Torreforta, que farà una exhibició de dansa amb coreografies de diversos estils urbans.

Els concerts seran a partir de les 19 hores a l’escenari que acollirà diferents concerts amb referents del Hip Hop i rap del territori. D’una banda, Boris B i Paula Fitzz, una parella que promet una actuació enèrgica i emocionant, música amb referències evidents al R&B, Hip-hop, àcid jazz i el funk.

Seguidament Idadeoia, que amb el seu estil únic, entre els seus temes es poden trobar ritmes que van des del rap, fins al reggaeton, passant per la música electrònica. El seu missatge és d'empoderament i de lluita, animant a qui l'escolti a tenir un esperit crític i combatiu però també d'amor propi i cap als altres.

Seguiran Dolor Garcia, Durko i Dj Skut, a partir de les 20 hores. Aquests joves tarragonins oferiran una sessió conjunta per acabar de fer vibrar la plaça de Torreforta. I a continuació, una sessió de micro obert, és a dir un espai on els talents locals podran mostrar les seves habilitats en poesia, rap, música o qualsevol altra forma d'expressió artística.

L'Urban Fest de Torreforta és una iniciativa impulsada per Joventut i Centres Cívics, amb la col·laboració dels artistes i grups locals, on el que es busca és a banda de promoure la cultura urbana, oferir espais d'oci saludable i creatiu per a tota la comunitat.

