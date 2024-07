Marta Rovira rebutja el consorci tributari que proposa el PSC

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha assenyalat que el «finançament» centra les negociacions amb el PSC per un acord d'investidura i rebutja el consorci tributari que proposen els socialistes catalans. «El consorci ens recorda la relació de minoria d'edat que tenim amb l'estat espanyol. Catalunya vol la majoria d'edat i una relació bilateral», ha manifestat Rovira en una entrevista al diari 'El País'.

«Si s'aprecia l'autogovern de Catalunya, s'ha de poder reivindicar una agència tributària pròpia, no consorciada i que recapti tots els impostos», ha insistit la secretària general d'ERC, que també pensa que la polèmica dels cartells contra els Maragall ha sortit a la llum per «debilitar» la posició negociadora dels republicans.

«He arribat a pensar que aquest error colossal ha transcendit coincidint amb aquest moment polític crucial per debilitar la nostra posició negociadora», ha reflexionat en veu alta Rovira, que ha afirmat que va organitzar el viatge de tornada de Suïssa per així «poder donar la cara sobre el tema dels cartells al Consell Nacional».

En paral·lel, la secretària general d'ERC ha exigit que l'aplicació d'un eventual acord d'investidura amb el PSC estigui garantida encara que canviï el govern espanyol. «Els serrells que queden pendents són molt importants per garantir que l'acord és sostenible en el temps, que un canvi de govern a l'Estat no implicarà que es desmunti», ha volgut deixar clar Rovira.

«Ens n'anem a l'oposició, no és un pacte de Govern»

«De fet, hem advertit que volem garanties de compliment del que no s'aconsegueixi tancar aquesta setmana», ha precisat la secretària general d'ERC, que s'ha mostrat taxativa. «No és un acord per fer president Illa, sinó un acord per fer avançar Catalunya», ha sentenciat Rovira. «Nosaltres ens n'anem a l'oposició, no és un pacte de Govern.

Nosaltres no treballem per a Salvador Illa ni per al PSC, sinó per a la ciutadania de Catalunya i les seves necessitats», ha reblat la secretària general d'ERC, que s'ha mostrat confiada amb l'aval de la militància republicana. «Demanarem que es voti pensant si l'acord és bo o no per a Catalunya, no en si és un aval a la direcció», ha recalcat Rovira.

«Que es pensi si és millor això o anar a una repetició electoral amb el risc de tenir les mateixes majories i menys posició de força negociadora, perquè llavors l'acord podria ser pitjor», ha conclòs la secretària general d'ERC.

