Neixen sis pollets de corriol camanegre, una espècie protegida i amenaçada, a la platja de Tamarit

Continua l’idil·li d’algunes espècies animals protegides amb les platges de Tarragona. Enguany, tres parelles de corriols camanegres, una espècie d’ocells amenaçada, han fet cinc nius a la platja de Tamarit. De moment, han nascut ja sis pollets. «Estem molt contentes. Des del 2019, cada any han vingut a posar ous a la platja», explica Hèctor Hernández, coordinador de l’Associació Mediambiental La Sínia, que treballa activament per la preservació d’aquesta espècie al territori.

Hi ha parelles d’ocells que tornen a fer un segon niu. Cada niu són de tres ous. «Són molt fràgils. Fan un clot petit a la mateixa sorra, que el decoren amb trossos de petxines. Normalment, els primers dies un dels tres pollets mor. Després, depèn de diversos factors si els altres sobreviuen», indica Hernández. L’any passat van sobreviure quatre pollets i el 2019 només un . «No és una espècie comuna, sinó que escull el seu hàbitat. Necessiten una platja oberta, sense gairebé vegetació», afirma Hernández.

Una part de la platja de Tamarit s’ha acordonat per a protegir la nidificació. En total, es tracta d’una superfície de 6.000 metres quadrats que s’amplia amb 1.500 metres quadrats més durant els mesos de nidificació, és a dir, des del maig i fins a l’agost, aproximadament. «Aquesta temporada ha sigut un èxit i és gràcies a que, des del 2012, es fan abalisaments i es treballa coordinadament entre administracions per a la preservació de la fauna», expressa Guillermo García, conseller de Medi Ambient. En aquest sentit, els responsables destaquen la compatibilitat entre el turisme a les platges tarragonines i la biodiversitat pròpia de l’entorn.

Compatible amb el turisme

«Cada dia hi ha gent estirada a la sorra i, a pocs metres, hi ha una espècie protegida fent nius», indica Hernández. El mateix va ocórrer fa pocs dies a la platja de la Savinosa, on tortugues careta van fer una posta de 114 ous. «Com a ciutat podem estar contents. La biodiversitat a Tarragona és una bandera que cal reivindicar», expressa el coordinador de l’associació.

Platja Llarga, nou objectiu

De cara al futur, des de l’entitat es considera que s’hauria d’intentar que les aus nidifiquin a la platja Llarga. «No ens podem quedar aquí. Tenim la responsabilitat de fer que els corriols camanegres continuïn colonitzant. La Llarga seria un espai ideal», explica Hernández.

Aquests ocells fan nius en diferents indrets costaners, des de Coma-ruga fins a Torredembarra. «Però quan arriba a Tarragona, no s’atura en cap municipi més fins a les Terres de l’Ebre», afirma el coordinador. «El territori els agrada. I la societat cada cop té més sensibilitat, s’ho fa seu i se l’estimen. Al final, l’únic que hem de fer com a humans és donar-los espai», conclou Hernández.

