L’ICAT presentarà una queixa a la Síndica de Greuges pel retard en la construcció del Fòrum Judicial

Els advocats de Tarragona estan farts d’esperar a l’inici d’obres del futur Fòrum Judicial, que ha patit endarreriments constants des que es va començar a parlar del projecte l’any 1999. Després que la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Gemma Ubasart, afirmés que el nou equipament no entraria en funcionament fins al 2018, la Junta del Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT) va acordar ahir obrir un procediment de reclamació davant la Síndica de Greuges per manifestar el seu desacord amb el retard en la construcció d’un complex jurídic llargament reivindicat.

Des del col·legi recorden que la mateixa Ubasart va assegurar, el gener del 2023, que el Fòrum Judicial estaria enllestit l’any 2026. Ara, sembla que caldrà esperar dos anys més perquè sigui una realitat. La degana de l’ICAT, Estela Martín, va comparèixer ahir davant els mitjans per mostrar «el malestar de tot el col·lectiu de l’advocacia de Tarragona». En aquest sentit, lamentava que la conselleria no s’hagi posat en contacte amb ells per comunicar-los aquest «nou retard». «Es va anunciar el 1999 i, ara mateix, en 2025, continuem esperant que es mogui una mica de terra», apuntava Martín, qui considera que «tot això és un greuge molt gran per a tots els ciutadans que hem de fer servir els jutjats».

El Departament de Justícia va presentar dijous el pla d’inversió per a la millora d’equipaments judicials per als pròxims cinc anys, el qual preveu una dotació pressupostària de 255,2 milions d’euros. Del total, hi ha una partida reservada de 70 milions per construir el futur Fòrum Judicial, que tindrà 32.000 metres quadrats i s’ubicarà al carrer Pont i Gol, a tocar de l’Hospital Joan XXIII. Es va anunciar que les obres es licitarien el primer trimestre de 2025 i que el nou equipament estarà enllestit el 2027 perquè entri en funcionament a principis del 2028.

La degana de l’ICAT creu que és una «presa de pèl», ja que estava previst per al 2026, i denuncia que Tarragona és «l’aneguet lleig» que «està patint una desatenció per part de la Generalitat, amb tots els governs que han passat». Martín assegura que aquest retard «impedeix la creació de nous jutjats perquè no tenim on posar-los». A més, recorda que les dependències judicials es troben repartides en 8 seus diferents, el que genera una despesa de 1,2 milions d’euros en lloguers.

A banda, d’exposar a la Síndica que «malgrat que hi ha els diners i el projecte, no el fan», l’ICAT també ha demanat una reunió amb Ubasart per «demanar explicacions» sobre el retard dels terminis.

Perarnau ja va avançar al març que l’any 2028 estaria enllestit El president de l’Audiència Provincial de Tarragona, Joan Perarnau, ja va avançar en una roda de premsa que es va produir el passat mes de març que l’inici d’obres del Fòrum Judicial es preveia per al «2026 o 2027 i la seva conclusió cap al 2028». Així apuntava que estava previst que s’iniciés la licitació a finals d’aquest 2024. Finalment, però, caldrà esperar uns mesos més.

