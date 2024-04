Pas endavant per a la construcció del futur Fòrum de la Justícia a Tarragona

La Generalitat de Catalunya està treballant perquè el nou Fòrum de la Justícia sigui una realitat com més aviat millor. A finals del passat mes de març, Infraestructures va adjudicar un contracte menor consistent en l’assistència tècnica per a la redacció d’un estudi de fluxos del funcionament interior que tindrà el futur equipament.

L’empresa Colin Buchanan Consultores SAU serà l’encarregada d’executar aquest informe —per un import total de 18.089,50 euros (IVA inclòs)— servirà com a base del disseny del projecte executiu del tan esperat Fòrum Judicial.

El Govern invertirà 70 milions d’euros en la construcció d’aquest nou complex, que s’ubicarà en un solar del carrer de l’arquebisbe Pont i Gol que és propietat de la Generalitat. L’equipament estarà a tocar del Centre Penitenciari Obert, inaugurat el febrer del 2023, i de l’Hospital Joan XXIII.

El Departament de Justícia va valorar l’opció de situar-la a la Tabacalera, tot i que es va acabar descartant perquè la rehabilitació de l’espai suposaria allargar encara més l’espera, segons explicava la consellera Gemma Ubasart.

La creació del nou Fòrum de la Justícia a Tarragona es va començar a gestionar el 1998. L’any 2009, ja es va elaborar un projecte executiu , el qual s’ha recuperat. Actualment, s’està refent per adaptar-lo a la normativa actual. El futur complex judicial estarà format per tres blocs de cinc plantes cadascun, ocupant una superfície de 32.000 metres quadrats, amb un marge de creixement del 30%.

Aquest equipament reunirà l’Audiència Provincial i tots els òrgans unipersonals distribuïts per la ciutat, com és el cas dels jutjats de primera instància, els penals, els socials, els contenciosos, els d’instrucció, el mercantil i el de violència sobre la dona.

També està previst que s’hi traslladi el Registre Civil, la Fiscalia, la jurisdicció de menors, els col·legis professionals d’advocats, procuradors i col·legiats socials. Ara mateix, totes aquestes dependències es troben repartits en vuit seus diferents.

Aquesta situació afecta negativament la qualitat del servei prestat i genera deficiències econòmiques al Departament de Justícia, que ha de gastar 1,5 milions d’euros per pagar-ne el lloguer.

Licitar les obres enguany

Fa un any, la consellera Ubasart explicava que el departament preveia tenir l’edifici construït el darrer trimestre del 2026. El passat mes de març, el president de l’Audiència de Tarragona, Joan Perarnau va dir que el projecte s’aprovaria provisionalment aquest mes de maig i que els treballs de construcció es licitarien a finals d’any. Així, fixava l’inici de les obres «en 2026 o 2027 i la seva conclusió cap al 2028».

Des de la Generalitat de Catalunya es vol desencallar definitivament un equipament que s’espera des de fa més de dues dècades. Per ara, es treballa en la redacció d’un estudi de fluxos del funcionament del futur edifici per a la confecció del projecte executiu definitiu. Així, es continuen fent passes endavant per aixecar un demandat complex jurídic modern, que suposarà una millora substancial per a la ciutat i el territori.

