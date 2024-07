L'Ajuntament de Tarragona s'adhereix a la fundació Electronics Watch

Amb motiu del desenvolupament del Pla Local de Cooperació 2024 i en matèria de compra ètica pública responsable i de drets humans, l’Ajuntament de Tarragona s’ha adherit la Fundació Electronics Watch (EW); amb la voluntat de complir en la defensa i protecció dels drets humans en l’àmbit laboral.

Des de la conselleria de Cooperació i el Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC), s’ha pres consciència d’aquesta necessitat i s’ha tirat endavant amb la iniciativa, per tal de garantir els drets de les persones treballadores de les empreses que venen productes i presenten serveis a l’administració, de forma directa o indirecta, en el camp de les tecnologies.

«La contractació pública cada cop és més reconeguda com un instrument estratègic per assolir millores socials, economia verda i sostenibilitat, per estimular la innovació, donar suport a les pimes i promoure un comportament ètic i una conducta empresarial responsable», afirmen des del consistori. És per aquest motiu que l’Ajuntament s’ha coordinat per poder tirar endavant l’adhesió i participar de manera directa amb la xarxa EW; mitjançant l’Associació Catalana de Municipis, que actua com a intermediària de bona part de les compres públiques.

Electronics Watch és una entitat no governamental, sense afany de lucre, que uneix compradors del sector públic, organitzacions de la societat civil de les regions productores d'electrònica i persones expertes en drets humans i cadenes de subministrament globals, per promoure una compra pública que fomenti condicions laborals dignes a les cadenes de subministrament de productes electrònics

