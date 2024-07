La mobilització independentista de la Diada serà descentralitzada a la ciutat de Tarragona i Tortosa

La mobilització independentista de l'Onze de Setembre serà descentralitzada a les ciutats de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa, tal com ha pogut saber l'ACN. A la capital, la manifestació anirà de l'estació de França fins a l'Arc de Triomf, on tindrà lloc la Festa per la Llibertat que organitza Òmnium anualment.

A més de les mobilitzacions a les 5 ciutats, hi haurà altres accions per les vegueries del país. Enguany estarà coorganitzada per l'ANC, Òmnium, l'AMI, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN, que han consensuat l'eslògan 'Tornem als carrers' per a la capçalera. La Diada del 2016 ja va tenir aquest format descentralitzat, amb mobilitzacions aleshores a Barcelona, Berga, Lleida, Tarragona i Salt.

La mobilització de les entitats independentistes per la Diada de l'Onze de Setembre tindrà enguany un caràcter més transversal. Aquest és l'objectiu de les entitats que coorganitzaran els actes descentralitzats de la tarda de l'11-S. I és que, a banda de l'ANC, també Òmnium, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN es bolcaran en els preparatius, i no només convocaran la mobilització. També s'hi involucraran les joventuts de Junts (JNC) i d'ERC (Jovent Republicà).

Totes aquestes entitats també han consensuat un eslògan comú, 'Tornem als carrers', amb el qual les entitats volen interpel·lar «aquelles persones que altres anys havien vingut i van deixar d'anar-hi en un moment de desafecció». Aquesta frase es farà servir tant per a la capçalera de les manifestacions com per a la cartelleria de convocatòria a la mobilització, que busca «reflectir la coralitat i pluralitat» d'entitats.

