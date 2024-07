Savinosa: al·legacions contra la pista de cinc metres al camí de ronda

La coordinadora SOS Costa i Camp de Tarragona ha presentat aquesta setmana a la Subdelegació de Costes del Miteco i a l'Ajuntament les seves al·legacions al projecte de Camí de Ronda entre les platges Arrabassada i Savinosa, que vol construir una pista de 5m d’amplada i uns 740m de llargada, amb una tanca paral·lela a 50cm del nou vial, per tot el llarg del penya-segat del Morrot ocupat per l’antic preventori.

Les entitats consideren que el nou vial desfigurarà el paisatge litoral, i presenten una alternativa consistent a obrir ja alguns espais de l’interior del preventori, cedit pels antics propietaris a condició que fos d’ús públic. D'aquesta manera, es podria fer servir el vial ja existent, que transcorre per una pineda on es podria acomodar un parc públic proper a la platja, mantenint l'actual sender per les roques amb alguna reparació minimalista.

La coordinadora està formada per les entitats ecologistes Associació Club Català de Naturisme, Associació Defensem el Port de Cambrils; Associació Mediambiental La Sínia; Fridays for Future (Fxf); GATA (Grup d’Amics de Toni Achón - Ecologistes de Catalunya; GEPEC - EdC (Grup d’Estudis i Protecció dels Ecosistemes Catalans); GETE - Ecologistes en Acció; GreenPeace Tarragona; Plataforma No Camps de Futbol a l'Anella Verda; Plataforma Salvem la Platja Llarga i el Bosc de la Marquesa; i Plataforma Stop Creuers Tarragona -Veïnat pel Decreixement Turístic.

