Persecució a Torreforta: fuig amb patinet i acaba detingut per tràfic de drogues

Imatge d’arxiu d’agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona a la via pública.ACN

Ahir dijous, a les 16.45 hores de la tarda, la Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir al barri de Torreforta a un home de trenta anys per un presumpte delicte contra la salut pública, resistència i desobediència.

Una patrulla va observar un cotxe estacionat en càrrega i descarrega, a la cantonada del carrer Riu Glorieta amb el carrer J, el conductor del qual es trobava al seu interior i interactuava amb una altra persona a l’exterior del vehicle. Quan els agents van observar com aquesta persona li estava a punt de passar algun objecte al conductor, quan els agents van intervenir.

La persona que es trobava fora del vehicle va fugir amb un patinet elèctric anant en contra direcció per diferents carrers del barri i obligant als altres conductors a frenar per no xocar amb ell.

Els agents van perseguir-lo a peu i amb vehicle, fins que el fugit va perdre el control del patinet i va caure a terra, i van aprofitar per detenir-lo. Dins de la bandolera que duia van trobar-hi embolcalls amb substàncies, possiblement haixix (28,20 g), diversos bitllets i dos telèfons mòbils de la marca iPhone.

