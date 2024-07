El Nou Estadi de Tarragona i el Futbol Salou Sports Center, possibles subseus del Mundial 2030

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha fet públic aquest divendres els estadis que seran inclosos com a candidats per albergar partits a l'Estat durant la Copa del Món FIFA 2030. A més, també s'han fet publiques les subseus, on estan inclosos el Nou Estadi Costa Daurada i el Futbol Salou Sports Center.

Això sí, encara no és definitiu que Tarragona i Salou es converteixin en subseus del Mundial, ja que la decisió final sobre l'ús d'aquestes subseus, que hauran de passar per un procés d'avaluació per part de la FIFA, correspondrà als equips que participin al Mundial 2030, que se celebrarà a Espanya, el Marroc i Portugal, amb partits inaugurals a l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai, per celebrar el centenari de la competició.

