Denuncien la falta de manteniment de la vegetació a la carretera de la platja Llarga de Tarragona

A l'entrada de Cala Romana per la platja dels Capellans, a través de l'anomenada carretera de la platja Llarga, la vegetació que es troba a la tanca que separa la via del tren de la carretera ha començat a envair un carril sencer, creant un greu obstacle per als vehicles que transiten per la zona.

Alguns veïns han protestat per la situació i, segons defensen, Ajuntament de Tarragona i ADIF es passen la pilota sense ser capaços de trobar una solució a la problemàtica.

