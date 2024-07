La cadena de llibreries Casa del Libro també obrirà una botiga a la ciutat de Tarragona, tal com ha avançat el Diari de Tarragona. Així doncs, després de fer-se pública la seva arribada al raval de Santa Anna de Reus durant aquesta tardor, Casa del Libro ha decidit que també s'instal·larà a la ciutat tarragonina.

Tot i això, encara no se sap la data exacta de quan s'inauguraran les dues botigues -l'obertura de l'establiment a Reus sembla que serà a la tardor-, ni on estarà ubicada Casa del Libro a Tarragona. L'empresa disposa de 60 llibreries per tot l'Estat, nou d'elles a Catalunya, i, fins aquest moment, totes a la província de Barcelona.

