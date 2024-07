Les torxes il·luminen els carrers del Serrallo

L’ambient festiu va omplir, un dia més, els carrers del Serrallo. I és que ahir, els veïns del barri marítim van gaudir del quart i penúltim dia de festes de la Verge del Carme. Després d’un cap de setmana replet d’actes populars, música i diversió familiar, la jornada de dilluns va arrencar a les 18 hores a l’espai d’Entitats del Serrallo. Allà, tots aquells que ho van desitjar, van tenir l’oportunitat de posar-se en la pell d’un nano, convertint-se momentàniament en el seu portador.

Tot seguit, els veïns del barri van poder moure el seu cos a la gran classe de zumba que va acollir la Pèrgola del Serrallo. La disbauxa va continuar a les 22 hores amb el Sopar de barri, animat gràcies a la música de l’orquestra Duet Yas.

Abans, però, va tenir lloc la Professó de les Torxes, que va comptar amb la participació dels veïns més devots i aquells que més s’estimen les tradicions, així com altres persones que tot i no ser residents del barri, mai es perden l’acte. Acompanyats del so de les onades i les mirades curioses dels ocupants de les terrasses, van seguir la Verge pels carrers del barri mariner mentre recitaven el rosari, alguns, fins i tot, entre llàgrimes. A mesura que el sol es s’anava ponent, la llum de les torxes semblava brillar amb més intensitat.

«Venim cada any perquè tenim una gran devoció a la Verge. Volem agrair-li els favors i acompanyar-la», explica la Silvina, que també té previst assistir a l’emblemàtica professó de la Verge del Carme, que avui, a les 19 hores, posarà fi a les festes del barri. «És molt bonic i molt emocionant veure com la pugen de genolls per les escales i la catifa que fan les voluntàries amb tant d’afecte i dedicació», assegura la veïna.

Com cada any, l’acte serà precedit per la tradicional Missa Solemne, que tindrà lloc a la Pèrgola del Serrallo a les 12 del migdia.

