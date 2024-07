ERC va retirar la seva petició d’aturar la instal·lació de la pantalla gegant a Tarragona

Després que es fes públic que l’Ajuntament de Tarragona instal·laria una pantalla gegant al Parc del Francolí per poder seguir la final de l’Eurocopa, el grup municipal d’Esquerra Republicana va fer arribar a alcaldia una petició per reclamar que aquesta no es muntés perquè consideraven que era una despesa injustificada.

En el mateix document, requerien informació sobre el cost que suposava aquesta acció. Poques hores després d’enviar la sol·licitud, però, ERC es va fer enrere i va demanar deixar-la sense efecte. Segons expliquen els republicans, van prendre la decisió un cop es van assabentar que la partida que s’hi destinaria era de 20.000 euros.

En el seu escrit, al que ha tingut accés Diari Més, ERC reclamava a l’alcalde que «es faci enrere i que aturi aquesta acció» perquè «no és una necessitat i encara menys una prioritat per a la ciutat».

Així mateix, demanaven que, «en cas que no tingui en compte aquesta petició», el batlle els fes arribar «tota la documentació que faci referència a la instal·lació de la pantalla i a la resta de preparatius» i demostrés «el cost real d’aquesta acció». Els republicans van enviar la seva reclamació dimecres al matí, després d’una comissió d’Hisenda en la que es va debatre sobre un modificatiu de crèdit que es portarà al pròxim ple de divendres.

ERC, que va votar en contra, assegura que, minuts abans de la reunió, se’ls va dir que s’afegiria una esmena per incorporar una partida de 20.000 euros. Afirmen que, en aquell moment, no se’ls va comunicar quin era el seu destí i va ser al migdia quan van saber que era per a la pantalla gegant. Tenint aquesta informació, van decidir retirar la seva petició perquè s’havia resolt el seu dubte sobre el cost.

El cert que en el seu escrit, també havien reclamat aturar la instal·lació de la pantalla. Respecte a això, diuen que tot i que no ho comparteixen i creuen que és una «despesa injustificada» després d’haver apujat impostos, entenien que era una decisió del govern municipal.

«Si ERC hagués estat a govern aquesta pantalla no hauria estat una realitat perquè no és un tema de ciutat ni una necessitat», diu la portaveu del grup, Maria Roig, qui creu que és «una politització de l’esport que atén la petició de Vox». Així, no entén per què, si es fa per «demanda esportiva», «no s’emet un Barça Madrid o altres esdeveniments rellevants per a la ciutat com la fase d’ascens del Vòlei Sant Pere i Sant Pau».