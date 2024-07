L’EMT obre la licitació per al subministrament i manteniment de sis autobusos híbrids

L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona ha tret a licitació el subministrament i manteniment de sis autobusos híbrids. Aquesta licitació neix de la necessitat de reduir l’antiguitat mitjana de la flota, i a la vegada, aconseguir la descarbonització de la mobilitat i un transport públic més sostenible, més amable i amb un disseny i una tecnologia adaptats al segle XXI.

Es tracta de l’inici del procés de renovació i descarbonització de la flota d’autobusos municipal, en el marc d’un pla d’inversió ambiciós i integral de l’Ajuntament de Tarragona per a renovar més de la meitat de la flota actual en tres anys.

La presidenta de l’EMT, Sonia Orts, destaca que «l’EMT compta amb una flota d’autobusos que necessita esforços d’inversió per a una renovació immediata. Per tant, des d’aquest govern es decideix un pla d’inversió ambiciós i integral per renovar més de la meitat de la flota actual d’autobusos en 3 anys». Així mateix, Sonia Orts afegeix que «volem una Tarragona pensada per a les persones on els desplaçaments siguin fàcils i ràpids en transport públic. I aquesta renovació de la flota també s’impulsa pensant a facilitar l’operativa per als xofers de l’EMT».

Sis vehicles híbrids

L’objecte del servei és el subministrament i manteniment durant 14 anys de sis vehicles amb motorització EURO VI híbrida. Una tecnologia molt més respectuosa amb el medi ambient i amb baixes emissions.

El valor estimat del contracte serà de 3.660.000 €, sense IVA, dels que 1.896.000 € corresponen al subministrament dels 6 busos i 1.764.000 € al seu manteniment durant 14 anys.

Adquisició de quatre autobusos elèctrics

D'altra banda, l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona ha iniciat el procés d’avaluació de les ofertes presentades per les empreses licitadores que opten a l’adquisició de quatre autobusos elèctrics. En total vuit empreses han presentat oferta, una xifra que supera amb escreix les ofertes rebudes en licitacions de subministrament d’autobusos publicades en els últims anys.

En el marc d’aquesta licitació, l’EMT inicia ara el procés d’anàlisi de la documentació tècnica presentada per cadascuna de les vuit empreses i d’aquí a les pròximes setmanes s’iniciarà el procés d’anàlisis de les ofertes econòmiques. L’import de licitació dels quatre autobusos elèctrics és de 2.400.000 € dels que 800.000 € són finançats pel Fons Next Generation.

Et pot interessar