El Club Golf Costa Daurada construirà set pistes més de pàdel i tres de tennis

El Club Golf Costa Daurada creixerà en nombre de pistes l’any vinent. El recinte disposarà de set pistes més de pàdel i tres més de tennis. L’entitat porta treballant des de fa tres anys en el projecte i fa pocs dies ha rebut els permisos corresponents per a començar els treballs. «Volem tenir les noves instal·lacions quan abans millor. Probablement, començarem les obres al setembre i les podrem inaugurar a principis de l’any vinent», expliquen fonts del club.

Des de la direcció de l’entitat aquest projecte es veu com «un pas endavant com a club». Les actuals instal·lacions es quedaven petites per la demanda de jugadors de pàdel sobretot. «És un esport cada cop més popular. A més, la majoria de jugadors venen en hores concretes, després de treballar i ens trobàvem que no arribàvem», exposen les mateixes fonts. A més, aquest projecte arriba en un context d’alça del pàdel, on els clubs d’arreu del país «s’estan armant molt a nivell d’instal·lacions».

Torneigs d’alt nivell

D’altra banda, la construcció de les noves pistes permetrà al club acollir competicions d’àmbit estatal. «Ja tenim espai suficient per a grades. L’únic problema era que, per a organitzar competicions grans, les federacions t’exigeixen mínim deu pistes», expliquen fonts del club. Les pistes seran panoràmiques i també es construirà una pista poliesportiva. «Et permet jugar en una altra divisió. Les altres àrees del club ja estaven cobertes i teníem aquest àmbit pendent».

El pressupost inicial del projecte s’haurà d’actualitzar. «El procés burocràtic pels permisos d’obra no ha anat al ritme que volíem. Nosaltres demanàvem poder fer una cosa aprovada, dintre dels nostres terrenys, sense invadir res», expliquen des de l’entitat. Tot i això, el procés s’ha pogut accelerar en els últims mesos amb l’actual govern municipal de Tarragona, segons expliquen les fonts.

«Creava molta frustració perquè la burocràcia no acabava mai. Per sort, amb el nou govern hem anat a un altre ritme», afegeixen. El club té actualment uns 2.500 socis i des de l’entitat expliquen que el projecte forma part de la segona fase de creixement del mateix. «És una excel·lent notícia i estem molt satisfets», expressen des de la junta directiva.

Et pot interessar: