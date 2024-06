El CT Tarragona acollirà el Campionat estatal d’Autonomies al setembre

El Club Tennis Tarragona acollirà al setembre el Campionat d’Espanya de veterans per seleccions autonòmiques. Aquesta competició acollirà aproximadament unes 400 persones entre esportistes i familiars que aterraran una setmana abans de les festes de Santa Tecla.

Des de l’organització del club tarragoní aposten en continuar organitzant esdeveniments d’aquest nivell en el seu full de ruta i de la mà de l’Ajuntament de Tarragona. El president del CT Tarragona, Lluís Salas, va destacar que aquest tipus d’esdeveniments com el Campionat d’Espanya de veterans va en la línia de l’aposta pel turisme esportiu del consistori i, per aquest motiu, destaca que es treballa per organitzar visites guiades per Tarragona per complementar la celebració del torneig.

La Zona Park, a punt

Des del Tennis Tarragona apunten que les obres de remodelació de la Zona Park avancen a bon ritme. S’espera que les obres de construcció s’acabin a finals de l’estiu i, després, començaran a treballar en els equipaments per poder inaugurar-la oficialment a finals d’any o a principis del gener de 2025. Aquest espai acollirà tres pistes de tennis, sis pistes de pàdel, una piscina, un frontó, una pista poliesportiva tancada, un gimnàs, oficines i una sala polivalent. Des del club apuntant que amb aquest moviment es farà un pas per ampliar l’oferta de lleure del club i així donar servei als més de 500 alumnes de l’Escola de Tennis i Pàdel, així com dels 1.500 socis actuals. A més, des del club preveuen que amb aquest nou espai podria créixer fins a 2.000 abonats fent una aposta per al públic juvenil d’entre 18 i 30 anys amb noves quotes.

Una vegada les obres estiguin enllestides, l’aposta del club tarragoní serà incloure un servei integral de salut esportiva amb fisioterapeutes, psicòlegs esportius, nutricionistes i, fins i tot, un servei d’odontologia per complementar la seva oferta.

Enguany, el Club Tennis Tarragona ha organitzat tornejos com la Red Cup i la ITF M25 Ciutat de Tarragona. Al setembre organitzarà el Campionat d’Espanya de veterans i espera aplegar-ne molts més.

