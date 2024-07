La platja de la Savinosa de Tarragona se suma a la reivindicació del nudisme

Una seixantena de persones practicants del nudisme s'han reunit avui a la platja de la Savinosa de Tarragona per defensar la pràctica nudista formant una cadena humana. Aquesta és una acció reivindicativa que s'ha fet a una vintena de platges de tot Catalunya de manera simultània a les 12.00 hores.

Des del col·lectiu lamenten que últimament han notat com en platges amb tradició naturista ha crescut la xifra de persones amb banyador, motiu pel qual reclamen respecte cap a aquesta pràctica. «El nudisme no està prohibit, però socialment encara no està prou acceptat. En general, arreu del món, la societat s'està tornant més conservadora i amb el tema de la nuesa ens fa l'efecte que a la gent els costa fer més nudisme», reflexiona el vicepresident de l'Associació Club Català de Naturisme, Segimon Rovira. A més, també considera que en els darrers anys la pràctica s'ha «estancat» i que la mitjana d'edat dels practicants és «alta». «El jovent, amb el tema de les xarxes socials i les fotos, costa que comencin amb el nudisme», valora.

'Tèxtils' en les platges nudistes

Per un altre costat, una de les preocupacions que mostren des del col·lectiu és l'increment de persones que utilitzen banyador en platges que històricament han estat naturistes. «Personalment, penso que cohibeix una mica que puguis trobar al costat persones o famílies a qui els puguis molestar. De civisme en tenim, però hem de reivindicar tal com som també», comenta Ramon Canyelles, usuari de la platja de la Savinosa. Tradicionalment, aquesta platja tarragonina s'havia dividit entre usuaris amb banyador i nudistes, que ocupaven de forma partida la superfície. Després de diversos episodis de recriminacions entre tèxtils i naturistes, finalment es va aconseguir que l'any passat l'Ajuntament de Tarragona considerés la platja d'ús mixt i lliure.

24 platges catalanes

L'actuació ha tingut lloc en un total de 24 platges catalanes. En el cas de la demarcació de Tarragona també s'ha portat a terme a la cala de Roca Plana, a Tarragona, i a la platja dels Muntanyans, a Torredembarra. Per un altre costat, també estava prevista l'acció a la platja del Torn de l'Hospitalet de l'Infant, però s'ha posposat pel 4 d'agost a causa de la presència de núvols a primera hora del matí.

