Finalitzen les obres d’emergència per restituir sorra a les platges de la província de Tarragona

En data 14 de maig el Consell de ministres del Govern d’Espanya va aprovar les obres d’emergència per pal·liar els danys produïts per la borrasca Nelson, l’esmentada borrasca va afectar a la pràctica totalitat de la península dels dies 27 al 29 de març amb pluges, fortes ratxes de vent i fenòmens costaners.

En relació amb el mal estat de la mar, hi va haver multitud d’avisos en un bon número de zones de predicció. Al litoral de Tarragona, els danys es van produir en zones més exposades als temporals de component Sud, com Calafell, Cambrils, El Vendrell, Creixell, Tarragona, Salou, Mont-roig, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, L’Ametlla de Mar i a La Ràpita, entre altres, produint una greu regressió amb important pèrdua tant en amplada com en cota de platja.

Les obres han consistit en el transvasament de sediments (sorra) des de les zones on es produeix una gran acumulació, per dipositar-los a les platges amb dèficit d’aquests i que es van veure afectats per la borrasca Nelson. Les obres han finalitzat l’11 de juliol de 2024.

