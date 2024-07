Més d'un centenar de persones participen en el Caminem per l'Or de la Creu Roja a Tarragona

Imatge de la primera edició del Caminem per l'OrCedida

La primera edició de la caminada solidària 'Caminem per l'Or' va reunir aquest 13 de juliol a més d'un centenar de persones. Aquest esdeveniment, organitzat conjuntament per la Creu Roja a Tarragona i el Club Tennis Tarragona, va recaptar més de 800 euros que es destinaran als projectes d'atenció a les persones de la ciutat. A més, també tenia com a objectiu donar visibilitat al Sorteig d'Or que se celebrarà el pròxim 23 de juliol al Palau de Congressos de Tarragona, coincidint amb el 150è aniversari de la Creu Roja a la ciutat.

Els participants van recórrer des de les 9 del matí un trajecte de 6,3 quilòmetres que visitava els camins de la zona boscosa de Cala Romana i els Monnars. A mesura que els participants han anat finalitzant, se'ls hi ha ofert un petit avituallament perquè poguessin gaudir-lo al mateix club.

Et pot interessar: