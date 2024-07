Creu Roja a Tarragona organitza una caminada solidària per visibilitzar el Sorteig d'Or 2024

Creu Roja a Tarragona organitza aquest dissabte 13 de juliol la 1a edició de la caminada solidària 'Caminen per l'Or'. L'objectiu d'aquesta activitat és doble; per un costat, fomentar l'activitat física i hàbits saludable, i per l'altre costat, visibilitzar el Sorteig d'Or que se celebrarà enguany el 23 de juliol, commemorant el 150è aniversari de l'entitat. Aquest esdeveniment compta amb la col·laboració del Club Tennis Tarragona, ja que es durà a terme al voltant de les instal·lacions del club.

La campanya d'aquest 2024 del Sorteig d'Or se centra en el lema 'Guanyem l'or', fent referència a la celebració dels Jocs Olímpics de París. Aquest té la voluntat de destacar el compromís de l'entitat amb la consecució d'objectius solidaris i la seva connexió amb el món esportiu. El vicepresident de Creu Roja a la província de Tarragona, Ramon Valeriano, considera que "aquestes aliances són fonamentals per a nosaltres per fer arriba l'ajuda a aquells que més la necessiten i poder tirar endavant els nostres projectes". Per la seva banda, el president del Club Tennis Tarragona afirma que "hi ha el màxim compromís perquè aquesta caminada sigui exitosa i que puguem superar els 100 participants".

Detalls de la caminada

La caminada, de format circular, està pensada per a totes les edats. El recorregut, que començarà a partir de les 9 hores, tindrà 6,3 km de recorregut per la zona boscosa de Cala Romana i els Monnars, al voltant de les instal·lacions del Club Tennis Tarragona.

El preu de la inscripció és de 8 euros i tots els participants rebran avituallament al final de la caminada, una samarreta i una butlleta del Sorteig d'Or de la Creu Roja, valorada en 6 euros. Per aquelles persones que vulguin participar, però no puguin assistir s'ha habilitat l'opció 'Caminada 0', que inclou l'entrega d'una butlleta del Sorteig d'Or. Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web de l'entitat.

Guanyem l'or, solidaritat en acció

El Sorteig d'Or arriba enguany a la 45a edició i és una de les principals fonts de finançament que permeten a la Creu Roja tirar endavant la seva acció solidària. Accions com comprar kits d'abric, realització de taller per prevenir la soledat o la provisió d'ajuda bàsica a una família són possibles gràcies als participants del sorteig.