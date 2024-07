L'IPC baixa una dècima a la demarcació de Tarragona al juny i la variació interanual se situa en el 3,4%

L'IPC ha baixat una dècima aquest mes de juny al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre situant-se en un 3,4% de variació interanual, segons dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'indicador interanual d'evolució dels preus d'aquest mes passat coincideix amb la xifra de la mitjana estatal.

Les mínimes pujades de preus registrades per productes com la roba i calçat (+0,2%), habitatge i electricitat (+0,1%), sanitat (+0,5%), comunicació així com oci i cultura (+0,2%) s'han vist compensades pel retrocés dels preus interanuals del transport (-1,5%) o l'alimentació (-0,1%), així com el manteniment de preus de les begudes alcohòliques.

