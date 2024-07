El diari ‘The Times’ situa Barcelona com una ciutat «hostil» i recomana visitar Tarragona

El diari anglés The Times ha situat Barcelona en una llista que ha confeccionat sota el títol «els destins turístics més hostils d'Europa» i, en cas de visitar Catalunya, recomana visitar la ciutat de Tarragona. De fet, el diari assegura que les protestes contra el turisme s'estenen per tot el continent, però que la situació es va agreujar a Barcelona la setmana passada perquè diversos manifestants van «disparar amb pistoles d'aigua a comensals que van imaginar que eren turistes».

D'altra banda, The Times considera que els objectius de les protestes són Airbnb i la resta de plataformes del mateix estil, que gestionen 23.000 cases i apartaments de lloguer a curt termini. En l'article es fa referència al compromís de l'alcalde Jaume Collboni d'acabar amb els pisos turístics abans del 2029. «La ira i el ressentiment dels locals obligats a abandonar els seus barris encara no ha arribat al seu punt àlgid», adverteix The Times.

