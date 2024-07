La temperatura de l’aigua del mar de Tarragona pujarà un grau, fins els 25,4 ºC, en els propers dies

La temperatura de l’aigua del mar d’aquest dijous a les platges de Tarragona és de 24.5°C. Partint de les observacions de la temperatura de l’aigua en els últims deu anys, el mar més càlid a 11 de juliol a la ciutat es va registrar el 2018 i va ser de 26°C, i el més fred es va registrar l'any 2014 amb 22.8°C.

Això sí, en els propers deu dies, s’espera que la temperatura de l’aigua del mar a Tarragona augmenti fins els 25.4°C. La temperatura mitjana de l’aigua del mar el juliol a Tarragona és de 25.2°C, mentre que la temperatura mínima és de 21.9°C i la màxima és de 28.8°C.

La temporada dels banyistes a Tarragona dura de juny a octubre. Durant aquells mesos, la temperatura de l’aigua no baixa per sota de 20°C i, per tant, adequada per nadar còmodament. La temperatura mitjana de l’aigua a Tarragona a l’hivern assoleix els 14.3°C, a la primavera 15.5°C, a l’estiu la temperatura mitjana augmenta 24.5°C, i a la tardor és de 21.8°C.

Et pot interessar: