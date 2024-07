L’Ajuntament de Tarragona treu de nou a subhasta la finca del passeig de les Palmeres per 2,8 MEUR

Nou intent de l’Ajuntament de Tarragona per vendre la finca ubicada al número 3 del passeig de les Palmeres. Aquesta és la cinquena vegada que el consistori treu a subhasta aquest espai, que en el passat va acollir l’emblemàtic restaurant Mirador i que, des del 1923, és de propietat municipal. D’acord amb la darrera taxació efectuada, s’ha establert un preu mínim de 2.857.699,04 euros.

Això suposa un lleuger increment respecte a la darrera licitació l’any 2020, quan l’import base es va fixar en 2.769.581 euros. Tot i això, continua sent molt inferior respecte a les darreres subhastes, en les que es va treure a concurs per més de 4 milions d’euros. L’any 2014, es va fixar el seu valor en 4,3 milions. En cap dels quatre intents que es van fer es va presentar cap comprador.

L’Ajuntament confia que aquest cop, el resultat sigui diferent i puguin fer calaix amb aquest immoble. Segons ha pogut saber Diari Més, algunes empreses ja haurien contactat amb el consistori per sondejar una possible compra. El termini de presentació d’ofertes per adquirir aquest immoble de més de 1.100 metres quadrats de superfície acaba el 21 de juliol.

L’alçada màxima de l’edifici serà de planta baixa més quatre pisos superiors. Segons les condicions del contracte, la primera planta haurà de ser per a «ús d’equipament públic administratiu municipal». Per tant, l’adjudicatari haurà de «cedir-la a l’Ajuntament», «sense repercutir el cost de la construcció» el qual serà assumit directament pel nou propietari.

«Motius d’interès públic»

«Aquest bé no és necessari per a l’ús general o el servei públic ni és convenient la seva explotació, atès que no hi ha cap previsió actual o futura per a ús propi», s’explica en la memòria justificativa. Així mateix, es considera que hi ha «motius d’interès públic suficients» per «alienar» la finca situada al número 3 del passeig de les Palmeres.

En aquest sentit, s’exposa que en els pressupostos municipals corresponents als anys 2023 i 2024, es contemplen inversions finançades amb venda de patrimoni, que «condicionen notablement la viabilitat de determinats projectes». Per tant, asseguren que «és necessari i inajornable procedir a la venda d’aquesta finca», perquè serà «en benefici de la població».