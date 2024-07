Un detingut i una quarantena d'armes comissades en un dispositiu contra la compravenda fraudulenta a Tarragona

Al voltant de les 14:15 hores d’aquest dimecres passat, agents de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra de la Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA) i de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de la Comissaria de Tarragona, van dur a terme un dispositiu conjunt amb efectius de la Guàrdia Urbana, Guàrdia Civil i Policia Nacional.

El dispositiu es va centrar en tres establiments de compravenda d’objectes utilitzats ubicats al carrer Alguer de Tarragona, on habitualment es concentren persones que també efectuen operacions econòmiques i sense llicència en la via pública. Aquest tipus d’operatius es planifiquen amb l’objectiu d’augmentar la sensació de seguretat entre els veïns de la zona i controlar les activitats que poden ser constitutives d’infraccions penals i administratives.

En el marc de la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana, els agents van identificar un total de 18 persones i van denunciar administrativament un dels locals per no disposar del corresponent lliure de registre ni comunicar els productes adquirits per posar a la venda tal com estan obligats aquests tipus de negocis.

Com en anteriors operatius, els policies van comprovar que no hi hagués cap persona al carrer esperant per captar a d’altres a qui comprar material de segona mà abans d’accedir a l’interior de l’establiment. Es tracta d’una pràctica no autoritzada ja que no existeix cap tipus de control, registre o comunicació a la policia i, per tant, pot afavorir la receptació d’objectes de dubtosa procedència.

Durant aquesta actuació policial, agents del Grup de Delinqüencia Urbana dels Mossos va detenir un dels homes identificats després de comprovar que li constava una ordre vigent de recerca i captura. Per la part de la Guàrdia Urbana, es van instruir fins a quatre actes per infraccions administratives diverses, mentre que la Policia Nacional va citar una persona per infringir la Llei d’Estrangeria.

Finalment, la Guàrdia Civil, va iniciar els tràmits per a l’aprehensió del contingut d’una vitrina que contenia diverses armes blanques i rèpliques d’armes de foc reals. En concret, es va tractar de 20 armes blanques i 19 armes d’aire comprimit, sent aquestes vuit armes curtes i onze armes llargues. Els agents van comprovar que l’establiment no disposava de la corresponent llicència per a la venda d’aquest tipus d’armament i va denunciar els seus responsables per infracció de l’actual reglament d’armes.

