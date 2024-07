El Quartet Gerhard continua el cicle de concerts d'estiu a Tarragona

El cicle de concerts d'estiu organitzat pels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona continua amb la segona actuació aquest divendres 12 de juliol. Els encarregats, un cop més, serà el Quartet Gerhard, una formació reconeguda com un dels quartets amb més projecció en l'àmbit europeu i que destaca per la seva sensibilitat sonora i el seu profund respecte per la música.

El concert tindrà lloc un cop més a la sala d'actes dels Serveis Territorials, situada al carrer Major, 14, de Tarragona a les 20 hores. Amb el lema 'En memòria de la bellesa', aquest buscarà reflexionar sobre l'acte de crear i, per oposició, l'acte de destruir, a través de temes de Shostakovich, Tchaikovsky i Bach.

Aquest cicle va tenir inici el passat 7 de juny, amb un concert titulat 'Elogi de la follia', i tancarà amb la seva tercera actuació el dimarts 6 d'agost, en el qual el quartet traslladarà al públic un programa dedicat a Shostakovich. Tots els concerts són d'entrada gratuïta i condicionada per l'aforament de l'espai, per tant, la reserva prèvia s'ha de fer a través del correu electrònic sttarragona.cultura@gencat.cat.

