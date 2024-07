El passeig de les Palmeres acollirà el primer Festival Nomad de Tarragona

El passeig de les Palmeres de Tarragona serà l'escenari del primer Festival Nomad que acull la ciutat entre l'11 i el 14 de juliol. El Nomad és un festival familiar d'accés gratuït que ofereix disseny, gastronomia, concerts, moda, decoració, teatre, tallers, tecnologia i jocs infantils per a tots els públics. A més, el festival també té com a objectiu fer valdre el talent creatiu d'artistes emergents i de casa amb diferents disciplines com l'art, la música, la gastronomia, el disseny i l'artesania.

Per un altre costat, l'associació de comerciants la Via T de Tarragona col·laboraran amb el Nomad perquè el públic gaudeixi el màxim de la ciutat i es promocionin els negocis. Escanejant un Codi QR i enviant el tiquet de compra a les botigues adherides a la Via T, s'entrarà en un sorteig d'entrades per al següent Nomad i per entrades dobles a la nova sala 4D Emotion d'Ocine les Gavarres.

La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, assegura que «aquest festival serà tota una revetlla mediterrània destinada a tots els públics, tant d'aquí com de fora, tant per a petits com per a grans». Per aquest motiu, la consellera convida a «tota la ciutadania a sumar-se a viure una experiència que serà molt positiva i que esperem puguem repetir cada any. L'àmplia oferta que trobaran els visitants consistirà principalment en gastronomia, moda, música, tallers i jocs infantils». I afegeix que «els tarragonins podrem gaudir d'aquest esdeveniment perquè ho tenim a prop de casa, però els turistes també ho podran fer i millorar més la seva experiència en la visita a la ciutat. Amb aquest festival s'enduran un record encara més gratificant del que ja suposa visitar la nostra ciutat».

L'horari del festival serà de 17 a 23 hores el dijous, divendres d'11 hores fins a la mitjanit, dissabte de 17 hores fins a la mitjanit i diumenge de 17 a 23 hores. El Nomad se celebra des de fa vuit anys i compta amb més d'un milió i mig de visitants acumulats.

Per a més informació pots visitar la pàgina web: www.nomadfestival.es

