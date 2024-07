Inauguren un nou parc esportiu a Sant Pere i Sant Pau

Aquest matí s’ha inaugurat el nou Parc Esportiu de Sant Pere i Sant Pau situat a l’antiga carretera del Pont d’Armentera cantonada amb el carrer G. L’equipament inclou una pista de bàsquet i una altra de futbol i handbol.

A la inauguració, l’alcalde Rubén Viñuales ha destacat que «amb aquest equipament obrim un nou punt de trobada pels veïns, un espai on poder fer barri a través de l’esport». L’alcalde ha posat en relleu que «a la pista de basquet hi hem incorporat els ancoratges per poder-hi instal·lar una xarxa de voleibol, que sent a Sant Pere i Sant Pau no podia ser d’altra manera».

Aquest nou parc esportiu es situa en el solar de l’antic aparcament de camions, que s’ha anivellat. A una cantonada de la parcel·la s’ubica la pista de futbol sala i handbol, i a l’altra la pista de bàsquet. Una pista i l’altra estan separades per una franja de paviment i arbres en la qual s’hi ha instal·lat papereres, bancs i una font d’aigua potable. El parc disposa d’il·luminació per poder utilitzar l’equipament quan es fa fosc.

Aquest nou parc esportiu ha tingut un import d’adjudicació de 344.305,86 euros amb IVA, i un temps d’execució de 7 mesos.

