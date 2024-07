Crear nous pàrquings dissuasius o fer la Rambla peatonal, propostes ciutadanes per al POUM de Tarragona

L’Ajuntament va rebre diverses peticions per crear nous aparcaments dissuasius a la ciutat, com el que hi ha davant la Tabacalera.Isaias Mena

L’aprovació inicial del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) arribarà a principis del 2025. Aquesta és la voluntat del govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona, que ja està buscant els suports necessaris per tirar-lo endavant. Per arribar fins aquí, però, el consistori ha hagut de recórrer un ardu camí que va tenir el seu inici l’any 2020, quan el Tribunal Suprem va tombar el POUM del 2013. Des de llavors, s’ha estat definint un nou pla per fixar el desenvolupament urbanístic de la ciutat per als pròxims anys.

Per elaborar aquest document, s’ha escoltat la ciutadania i s’ha tingut en compte la seva opinió a través del procés participatiu, del qual es desprenen propostes molt variades com crear noves zones d’aparcaments i pàrquings dissuasius en diferents punts de Tarragona, pacificar completament la Rambla Nova, naturalitzar el parc litoral de la Móra-Tamarit o, fins i tot, recuperar el Port Esportiu com a àrea d’oci nocturn.

El procés participatiu va consistir en enquestes i participacions a través de la web de l’Ajuntament, tallers sectorials dedicats a diferents temàtiques com el medi ambient, la mobilitat i l’accessibilitat o el desenvolupament econòmic. Tot es va iniciar el novembre del 2022, van participar-hi un total de 571 persones i es van recollir un total de 4.250 aportacions, de les quals 2.192 propostes. Cal destacar que hi van prendre part 93 entitats entre les que s’inclouen associacions veïnals i col·legis professionals, centres educatius i associacions de famílies, entre altres.

La mobilitat ha estat un dels blocs que més grau d’interès i de consens ha generat. Sobretot pel que fa al desviament de les mercaderies per l’interior i el consegüent alliberament del front marítim. Els tarragonins també han fet èmfasi en la importància del tramvia i de millorar la connexió entre el centre i els barris de Ponent i de la zona Nord.

En aquests casos, l’Ajuntament es troba alineat amb la ciutadania. Entre les propostes fetes, sobretot per part d’associacions veïnals, es troba l’habilitació de noves zones d’aparcaments i la creació de més pàrquings dissuasius, en pro d’una mobilitat sostenible. «És necessari que es facin en zones en les quals hi hagi un accés ràpid al transport públic», apunta un usuari a través del portal web habilitat per publicar propostes. Per exemple, s’ha suggerit el terreny que hi ha entre l’Institut Sant Pere i Sant Pau i el centre cívic del barri o el solar que hi ha davant l’Escola Pax.

Ampliar l’Anella Verda

El futur POUM contempla l’ampliació de l’Anella Verda, que ha estat una petició recurrent per part de les persones que col·laborat en el procés participatiu. Molts d’ells han demanat conservar l’Horta Gran com a zona agrària, i la creació d’illes verdes enmig de la ciutat —com podria ser a la zona de Jardins Vapor— i de parcs i espais públics de qualitat.

L’Ajuntament també ha rebut peticions per fer peatonal tota la Rambla Nova. El govern vol pacificar la primera coca, però part de la ciutadania demana anar un pas més enllà i restringir l’accés als vehicles de forma gradual.

El govern ja ha tingut en compte totes les peticions a l’hora d’elaborar la primera proposta del nou POUM. Ara, negocia amb l’oposició per tancar una versió definitiva.