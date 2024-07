ECP Tarragona dóna suport a les treballadores de les llars d’infants

Sota el lema «QUI CUIDA LES QUE CUIDEN?» les treballadores subrogades de les llars d'infants municipals de Tarragona, fa anys que denuncien que viuen una situació de discriminació laboral.

L'any 2017 les llars d'infants van passar a ser de gestió 100% municipal, les treballadores subrogades han treballat sota el conveni estatal i no sota el conveni municipal, fet que provoca que unes professionals treballin 38 hores setmanals i les altres 35 hores, però amb el mateix sou o també implica que les treballadores que estan sota el conveni municipal tenen quasi quatre setmanes més de vacances.

Tot i que el procés està judicialitzat a l'espera de resolució, les treballadores han dit prou i han decidit mobilitzar-se novament per reclamar al govern municipal que actuï ja, donat que es tracta d'un cas flagrant de discriminació laboral, per exactament la mateixa feina, s'apliquen 2 convenis diferents. Han començat a fer circular per xarxes socials un formulari per recollir signatures i aquest mateix dijous instal·laran una carpa informativa per recollir signatures de manera presencial al carrer Canyelles.

Des del grup municipal d'En Comú Podem, mostren tot el seu suport a les reivindicacions de les treballadores municipals en la seva demanda d'equiparar i homogeneïtzar les condicions laborals de totes, alhora que reclamen al govern que actuï i doni una solució àgil al conflicte.

«Malauradament, massa sovint ens trobem amb situacions complicades i incompressibles que s'arrosseguen des de fa anys en matèria laboral a l'ajuntament» ha declarat Jordi Collado, qui també assegura que En Comú Podem és la garantia que en aquesta legislatura es posi fil a l'agulla en aquest tema.

Per la seva banda, Toni Carmona, ha fet una crida a l'organització sindical de les treballadores i treballadors municipals i a la unificació de les diferents lluites per fer força plegades.

Finalment, el grup municipal ha volgut fer una crida a la ciutadania i resta del personal de l'ajuntament perquè donin suport a les treballadores municipals de les llars d'infants que cuiden els més petits de la casa, ja sigui a través del formulari de recollida de signatures: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4kOpTLrwucRJKMYzv4jOkbtDI0t-CvKvX5vktxz9LQ5KT7w/viewform?usp=sf_link

O presencialment a la carpa que s'instal·larà al Carrer Canyelles, aquest dijous 11 de juliol de 17.00 h a 20.00 h.

