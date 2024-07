Tarragona es prepara per acollir l'Open Internacional Stars Xou

Tarragona Esports i la Federació Catalana de Patinatge (FCP) ja ho tenen tot a punt per a la segona edició de l'Open Internacional Stars Xou, el campionat internacional de patinatge artístic de grups xou que torna al Palau d'Esports per segon any consecutiu.

Després de l'èxit de la primera edició duta a terme el juliol de l'any passat en el mateix equipament municipal, la FCP ha tornat a escollir la ciutat de Tarragona perquè, de l'11 al 14 de juliol, torni a ser el centre mundial del patinatge artístic.

Una de les principals novetats és el que campionat s'allargarà el doble de dies, passant dels dos de la primera edició als quatre d'enguany. L'esdeveniment, organitzat per la FCP amb la col·laboració de Tarragona Esports, aplegarà més de 1.100 esportistes d'un total de 120 de grups xous procedents de Catalunya (entre els quals diversos de la demarcació de Tarragona), de la resta de l'Estat espanyol, d'Itàlia i de França.

La competició preveu reunir unes 4.000 persones. Entre els esportistes, el personal tècnic i d'organització i delegats, la competició reunirà més de 2.000 persones que s'allotjaran tant a la ciutat com en altres municipis de la demarcació. A més a més, es preveu l'assistència de també més de 2.000 persones que ompliran les graderies del Palau d'Esports Catalunya per veure en directe els espectacles dels grups xou.

«Estem molt contents de tornar a acollir aquesta competició internacional, Tarragona tornarà a esdevenir el centre del patinatge artístic», ha manifestat el conseller d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, qui ha subratllat que Tarragona «s'està convertint, en un temps rècord, en una destinació esportiva de referència acollint nombroses competicions de qualsevol tipologia i nivell».

El conseller ha agraït la confiança a la Federació Catalana de Patinatge i ha animat a la ciutadania a apropar-se al Palau d'Esports Catalunya «per gaudir en directe d'aquest gran espectacle que estem convençuts que tornarà a ser un èxit».

Per la seva banda, el responsable del Comitè Català de patinatge artístic de la FCP, Eduard Casals, ha manifestat que «estem molt contents de tornar un any més a l’Anella Mediterrània amb el II Open Internacional Stars Xou, una competició que situa a Tarragona en l'epicentre del patinatge artístic mundial i que omplirà la ciutat de gent del patinatge artístic que s’allotjarà, menjarà i visitarà els espais més emblemàtics. A més a més, també podem assegurar que tindrem les graderies plenes amb més de 2.000 persones que vibraran amb els grups xous durant els quatre dies de competició».

En la competició participaran les modalitats de quartets júnior, cadet i sènior; i també els grups xous júnior, petits i grans, en tots els nivells: iniciació 1, promoció 2, avançat 3 i superior 4. La inauguració del campionat tindrà lloc dijous 11 de juliol a les 16 h i les quatre jornades de l'esdeveniment seguiran el mateix horari: Al matí es faran els entrenaments i a la tarda es durà a terme la competició. El lliurament de premis tindrà lloc cada dia a la tarda, un cop acabin les competicions de cada categoria. La cloenda arribarà diumenge 14 de juliol a les 20 h, aproximadament. Els horaris de cada jornada es poden consultar al web de la FCP: http://www.fcpatinatge.cat/ca/disciplines/patinatge-artistic/catalunya/campionats

