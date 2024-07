L’Ajuntament crearà un grup de treball per millorar el protocol d’empadronament

La Xarxa d’Entitats pel Padró, formada per nou entitats i plataformes que defensen els drets socials i humans, han denunciat que gairebé una trentena de municipis de Catalunya vulneren el dret a l’empadronament, entre els quals es troba Tarragona.

El govern municipal defensa que l’Ajuntament està complint amb el seu deure. Tot i això, l’executiu socialista vol millorar el protocol actual amb la creació d’un grup de treball. Segons la consellera de Serveis Interns, Isabel Mascaró, es vol aconseguir «el màxim consens» amb la resta de grups municipals.

Aquesta iniciativa neix a petició d’En Comú Podem, que reclama que es revisin i s’adaptin les pràctiques del consistori entorn el padró per complir amb la llei estatal. Respecte al grup de treball, el portaveu d’ECP, Jordi Collado, considera necessària la presència de «les entitats referents a la ciutat en aquesta àrea, com la FAVT, la Red Antirracista o la Taula Intercultural»; i d’organismes nacionals com FICAT o Entitats Catalanes d’Acció Social. També creu que hi han de ser els tècnics de les àrees implicades.

L’edil destaca la importància de garantir l’empadronament perquè és «un metadret que et dona accés a l’educació o la sanitat». D’altra banda, remarca que cal elaborar correctament el padró és «una referència per al càlcul d’impostos i serveis a la ciutat».

Des del govern en són conscients i, per això, ja han estat duent a terme reunions internes les darreres setmanes per analitzar el protocol actual per plantejar possibles canvis.

En els pròxims dies, es produirà una nova trobada. Durant aquesta, l’executiu socialista valorarà la possible adhesió al decàleg que ha impulsat el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya per garantir l’empadronament a tots els municipis catalans.

Barcelona, Girona i Lleida ja l’han signat. En canvi, l’Ajuntament de Tarragona encara no ho ha fet. «Estem estudiant la proposta, atès que només es va atorgar una setmana per concretar l’adhesió», assenyala la consellera Mascaró, qui assegura que «més enllà del decàleg, la llei continua sent de directa aplicació i estem complint tot el que ens correspon».

Unificar criteris

L’Ajuntament de Reus i la del Prat de Llobregat, així com la Diputació de Tarragona, també han signat el document presentat per la Generalitat en el que es marquen deu mesures per tal d’unificar procediments i criteris arreu de Catalunya en la gestió de l’empadronament.

Des del Departament d’Igualtat i Feministes es vol garantir l’obligació i el dret dels veïns a empadronar-se al municipi on viuen la major part del temps. A més, es pretén evitar situacions d’exclusió social.

En alguns casos, les persones que no tenen un pis en propietat o que no disposen d’un contracte de lloguer es troben amb dificultats per accedir a l’empadronament.

Entre altres, el decàleg del Govern obliga a fer prevaler el deure d’empadronament quan una persona no pugui acreditar cap títol, inscriure aquells qui justifiquin residir en hostals o albergs, o acceptar infrahabitatges com barraques o coves. També s’estableix que cal resoldre les sol·licituds d’alta al padró abans dels tres mesos.