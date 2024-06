La tecnologia 4D E-Motion arriba a Ocine Les Gavarres

Amb motiu de la celebració del 25è aniversari, Ocine Les Gavarres estrena avui una nova tecnologia anomenada 4D E-Motion que es podrà gaudir a la sala 3 del complex. Serà la primera sala immersiva de la península, que va més enllà d’una simple visualització d’una pel·lícula. Aquest divendres ja es podran veure les pel·lícules Inside Out 2 i Un lugar tranquilo.

L’obertura per al públic general serà avui, però ahir ja es va presentar als mitjans de comunicació. Un dels tres administradors dels cinemes destacava durant la presentació que la novetat representa l’inici de la segona fase d’Ocine Les Gavarres. «Comença la segona fase d’Ocine les Gavarres. La sala 3, que era la més immersiva perquè disposava 3DHFR, ara s’amplia amb la nova dimensió 4D E-Motion». De fet, des de l’empresa asseguren que «aquesta inversió i compromís farà que el cinema mai torni a ser el mateix». «Els espectadors del Camp de Tarragona i visitants podran experimentar els efectes especials com mai, vivint cada escena al màxim i elevant la seva experiència al cinema a un nivell superior», indicaven.

Les prestacions

Les característiques que fan única la tecnologia 4D E-Motion passen per diversos àmbits. En el moviment, per exemple, s’amplia el rang de combinacions, fet que crea una infinitat de possibilitats. Per altra banda, l’espectador notarà una ràfega d’aire a la cara amb l’impuls i la força de l’acció. L’impacte de l’aire també es notarà al voltant del coll, atès que serà expulsat sobtadament. Les vibracions, en un ampli espectre d’intensitat, sorprendran durant el film.

Per altra banda, els aromes també arribaran a la sala, amb essències que estimulen les sensacions i que creen climes emocionants. L’aigua, com no podia ser d’altra manera, també farà l’experiència més vivencial. Per altra banda, també es notaran les tremolors, perquè el poder del so recorrerà el cos amb potents vibracions. Per últim, el vent i les llums, amb llampades intel·ligents, traspassaran la pantalla i cobriran de color la sala. Per tot plegat, es recomana gaudir de la sala en pel·lícules dels gèneres de l’acció i l’aventura, la ficció i la fantasia o l’animació i el terror.

Una estrena d’èxit

Més d’un centenar de persones, entre mitjans de comunicació i autoritats, van estrenar ahir la nova tecnologia immersiva. L’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, va voler felicitar a Ocine pels 25 anys de trajectòria a la ciutat. «Enhorabona en nom dels ciutadans del Camp de Tarragona. Em fa especial il·lusió que Ocine Les Gavarres sigui el vostre vaixell insígnia, tenint en compte que esteu presents en 11 comunitats autònomes», va dir l’alcalde.

