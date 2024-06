La ‘puça’ que no tenia por del mar

La Bruja és un bot balandre, de poc més de tres metres d’eslora, construït amb la idea de balandrejar a prop de la costa. Aquesta nau és també la protagonista de l’exposició La puça, 80 anys del bot balandre tarragoní, que es va inaugurar aquest dijous al Museu del Port de Tarragona. La mostra és un homenatge a aquest tipus d’embarcacions, denominades puces, que són de disseny i marca registrada de Tarragona.

La primera puça tarragonina data de l’any 1944, i va ser construïda per Sebastià Roch, mestre d’aixa de l’època. Aquest tipus d’embarcacions es van construir en sèrie, segons demanda, fins l’any 1948, quan el fill del Mestre d’aixa hi va tenir un naufragi que es va resoldre, positivament, gràcies als pescadors del Serrallo. Les puces de Tarragona van tenir com a principal avalador l’enginyer i exportador de vins, Luís de Muller, que es va dedicar a fer-ne promoció. Aquell mateix any 1944 es va presentar la primera sèrie de sis ‘puces’ que s’identificaven mitjançant un dibuix (Pajarita, Gavina, Bruja...). Ara, la puça Bruja, que ha estat donada al Museu per la família de Muller, serveix per recordar els 80 anys d’aquella efemèride històrica per a la navegació tarragonina. A l’exposició s’explica també com l’última puça feta va ser el d’un exvot que va ser entregat pel Mestre d’aixa a l’ermita del Portal del Carro de Sant Magí de Tarragona el juliol de 1949, en agraïment a la salvació del naufragi del seu fill el 8 d’agost del 1948.

En la inauguració de dijous hi van ser presents familiars de Sebastià Roch, Mestre d’aixa i constructor d’aquests tipus d’embarcacions de marca ‘Tarragona’, així com responsables del Museu i del Port, i el cuiner Xavi Veciana, del restaurant Balandra del Serrallo, que va oferir un tastet del menú que recupera una salsa i unes postres de l’època.

L’exposició La puça, 80 anys del bot balandre tarragoní es podrà visitar fins al setembre i, en paral·lel, s’han organitzat un plegat d’activitats al voltant de la mostra, com un Escape room per a joves a partir de 16 anys, el taller Construeix la teva puça o una Demostració de l’art de la navegació a vela llatina. Per a més informació, es pot consultar la pàgina web del Museu del Port (www.porttarragona.cat).

