ERC sol·licita a Viñuales que convoqui la Comissió de Patrimoni per explicar l’estat de Ca l’Ardiaca

El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona lamenta que l'estat de Ca l'Ardiaca cada dia és més preocupant i per això reclama al govern socialista que convoqui una Comissió de Patrimoni de forma extraordinària per abordar-ho.

La portaveu, Maria Roig, ha destacat que «Ca l’Ardiaca està en un estat molt lamentable i és molt perillós. Les pluges encara el deterioren més, tal com hem pogut comprovar, fins al punt que algun dia podria col·lapsar». És per aquest motiu que cal que el govern «expliqui la situació actual i concreta de l'edifici i quines accions es faran per demanar responsabilitats al propietari de l’edifici i per evitar que Ca l’Ardiaca s’acabi esfondrant».

Alhora, Roig considera que el govern liderat per Viñuales també ha d’explicar quines conseqüències tindran les obres -que ja s’estan executant- en els actes que ja hi ha programats al Pla de la Seu i si es preveuen afectacions més enllà del 31 de juliol, que és quan hauria d’acabar l’actuació d’urgència segons la consellera de Cultura.

Des d’ERC lamenten que la diada castellera programada per aquest dissabte s’hagi hagut de traslladar a la plaça de la Font per «motius de seguretat», com va afirmar la consellera Sandra Ramos. Aquests motius de seguretat corresponen a l’estat de Ca l’Ardiaca.

A més a més, consideren que és una falta de respecte que s’hagi informat als Xiquets de Tarragona amb tan poca antelació perquè «no es té en compte tota la feina prèvia que hi ha per organitzar una diada i el que suposa començar des de zero a quatre dies de l’actuació», ha apuntat Roig.

La portaveu ha afirmat que «hem demanat a l’equip de govern que ens enviï els informes i tota documentació que faci referència a l’estat de Ca l’Ardiaca, a les mesures de seguretat i a les accions previstes en aquest edifici».

