Tarragona homenatja els defensors del setge de la ciutat l’any 1811

Demà el Monument dels Herois serà l’escenari, un any més, de l’ofrena floral que l’Associació Setge de Tarragona 1811, en col·laboració amb l’Ajuntament, realitza cada 28 de juny per homenatjar a aquells tarragonins que 213 anys enrere van defensar la ciutat durant la Guerra del Francès.

L’acte arrencarà a les 20 hores i es desenvoluparà al peu del monument, que es troba a la Rambla Nova. Allà, després dels parlaments de l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i del president de l’Associació Setge de Tarragona, Jaume Costa, tindrà lloc l’ofrena floral. L’homenatge també comptarà amb la presència del grup de recreació històrica Projecte 1800, que vestits amb l’uniforme de les Milícies Urbanes que van ser reclutades entre els ciutadans per protegir la ciutat, hi faran Guàrdia d’Honor.

Un cop finalitzi l’ofrena, es formarà una comitiva, que acompanyats a «toc de setge» per diverses colles de timbalers de la ciutat i del Camp de Tarragona, marxarà fins a la Catedral, recreant el recorregut que van seguir els assetjadors durant la penetració a la ciutat la tarda del 28 de juny de 1811.

A continuació, els participants dipositaran espelmes vermelles a les escales de la Catedral, recreant simbòlicament el riu de sang que, segons expliquen les cròniques de l’època, baixava per aquestes i el carrer Major després de l’últim combat. Finament, al Pla de la Seu es dipositarà una corona de llorer sota la placa commemorativa de la façana de Ca l’Ardiaca, mentre els Campaners de la Catedral faran repicar les campanes i els timbalers el darrer repic dels timbals.

«El nostre objectiu amb aquest acte i com associació és divulgar i intentar que no es perdi la memòria d’aquest fet tan important per la ciutat, perquè malauradament molta gent ho desconeix. Per això també abans de començar repartim unes petites fulles amb informació, així si passa alguna persona i pensa ‘Què és això?’, se’ls entrega i, si ho desitgen, es poden afegir a l’acte», explica Costa.

