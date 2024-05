Inicien els homenatges als herois del Setge de Tarragona de 1811

Aquesta tarda l’Associació Setge de Tarragona 1811 iniciarà els actes commemoratius per homenatjar als tarragonins que van defensar la ciutat durant aquest tràgic episodi històric. Ho faran a les 19:30 h al Fortí de l’Oliva, on es reconeixerà als defensors d’aquest mateix espai que va ser pres pels francesos fa exactament 213 anys.

Enguany l’homenatge comptarà amb la participació de les Milícies Urbanes de Tarragona i amb l’actuació de la violinista Alba Cañavate, que tocarà el seu instrument mentre es realitzen les ofrenes. «És un acte molt bonic, sobretot per la col·laboració entre les dues entitats», afirma Pere Manuel Llorens, vocal de cultura de l’associació de veïns de l’Oliva, entitat col·laboradora que organitza l’homenatge. «Molts dels veïns ens sentim també part del Setge. Al viure en un emplaçament històric com aquest, no podem evitar sentir-nos partícips d’aquesta història», explica Llorens.

«Intentem que no es perdi la memòria d’aquest fet importantíssim, perquè en un dia van morir més de 7.000 tarragonins, però sembla que no es coneix gairebé aquesta història. Com s’explica això?», explica Jaume Costa, president de l’Associació. Els actes continuaran el 3 de juny amb la conferència Tarragona 1811: Trencant Mites, a càrrec de l’historiador Dídac Bertran, i el dia 20 amb la presentació d’un recull de conferències de l’Associació. Finalment, l’acte central consistirà en l’Ofrena Floral al peu del monument dels Herois de 1811, que tindrà lloc el 28 de juny.

Tot seguit, els participants, acompanyats per diverses colles de timbalers i del grup de recreació històrica Projecte 1800, marxaran fins a les escales de la Catedral, reproduint el camí que van realitzar els invasors en la penetració de la ciutat. Un cop els participants arribin a les escales de la Catedral, hi dipositaran espelmes vermelles per recordar els caiguts en els combats finals i «emular, de manera simbòlica, el riu de sang que, segons expliquen les cròniques de l’època, baixava per les escales del Carrer Major».