Serveis Socials suma cinc nous pisos de transició per a persones sense sostre i passa a tenir-ne set

L’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) continua incrementant els seus recursos i serveis per millorar la vida de les persones sense llar. L’Ajuntament de Tarragona, a través del Servei Municipal de l’Habitatge (SMHAUSA), ha signat un conceni amb l’Agència Catalana de l’Habitatge que permetrà disposar de cinc nous pisos de transició —amb capacitat per a tres usuaris cadscun— a la ciutat, els quals se sumaran als dos ja existents. Amb la incorporació dels nous recursos residencials, es podran oferir fins a 21 places.

El conseller d’Habitatge, Nacho García, explicava que són habitatges «d’entre 60 i 85 metres quadrats» i que estan repartits per diferents punts de la ciutat com Bonavista o Sant Pere i Sant Pau. L’edil remarcava que és important que «SMHAUSA tingui aquest vessant social». El Servei Municipal de l’Habitatge assumirà les despeses de les comunitats de veïns, les petites reparacions i el moblament dels nous pisos. Tanmateix, s’encarregarà de la seva gestió i d’oferir-los a les persones designades per part de l’IMSST.

La conselleria de Serveis Socials ja va obrir, l’any 2023, dos pisos de transició per a persones en situació de sensellarisme —un per a homes i un altre per a dones—. Respecte a aquests, la coordinadora del Punt d’Atenció a Persones Sense Sostre (PASS), Antònia Garcia, reconeixia que «l’experiència ha estat molt positiva i no hi ha hagut cap tipus de problema». D’altra banda, assenyalava que aquest tipus de recurs residencial és per a «gent més autònoma». És a dir, per a usuaris que estan en l’«‘última fase» de la «recuperació» i volen iniciar el seu propi pla de vida. Tot i això, també se’ls ofereix acompanyament personalitzat.

Pla local d’abordatge

Ahir, es va presentar el nou pla local per a l’abordatge del sensellarisme a la ciutat, el qual es basa en un «treball conjunt» de la xarxa d’atenció integral, formada per més de 20 entitats i serveis que des del 2017 combaten aquesta xacra. Segons explicava Garcia, el programa es divideix en diferents eixos. Entre d’altres, es dona importància a la prevenció, la perspectiva de gènere, la inclusió social amb la promoció cultural i la inserció laboral, la sensibilització de la ciutadania, el dret a l’empadronament per part de les persones sense llar, o la salut. L’objectiu final és coordinar tots els recursos existents per millorar la vida d’aquells qui dormen al carrer.

Un 88% de les persones que dormen al ras ho fan al centre Des de l’any 2017, l’IMSST ha realitzat quatre recomptes i dos censos per retratar la realitat del sensellarisme a Tarragona. En el darrer recompte de l’octubre passat, es van detectar 78 persones dormint al carrer. La consellera de Serveis Socials, Cecilia Mangini, reconeixia que aquesta xifra és «complicat de minvar» pels alts preus de l’habitatge, així com per la dificultat per accedir-ne a un o per entrar al mercat laboral. Segons la diagnosi elaborada els darrers anys, un 88,5% de les persones que pernocten al ras es localitzen al centre de la ciutat. La majoria són homes, tot i que el nombre de dones està pujant, i la mitjana d’edat és de 48 anys. Un 63% del total reben ingressos, sobretot ajuts com l’Ingrés Mínim Vital, mentre que un 77% pateixen alguna malaltia —la major part de les vegades no diagnosticada ni tractada—

L’alberg del carrer del Mar amb 16 places s’activarà aquest estiu L’Ajuntament activarà aquest estiu un nou Servei d’Atenció Integral (SAI-MAR) al carrer del Mar. Es tracta d’un alberg de dues plantes que tindrà 16 places per a persones sense llar. Els usuaris seran derivats des de l’IMSST i, com en el cas dels pisos de transició, s’hi podran estar tot el temps que necessitin. A més, comptaran amb el suport d’una desena d’educadors socials. Antònia Garcia, del PASS, destacava que «no és un centre de dia, és un equipament residencial».

