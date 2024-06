Tarragona serà la seu de la 45a Lliga catalana 2024 ACB

El Palau d'Esports Catalunya serà l'escenari de la 45a edició de la Lliga Nacional Catalana 2024 ACB els dies 11, 12, 13 i 15 de setembre d'enguany. Dos anys després, Tarragona tornarà a acollir aquesta competició amb els millors equips de bàsquet de Catalunya que comptarà amb la participació del Barça, BAXI Manresa, Joventut Badalona, MoraBanc Andorra, Bàsquet Girona i d'un ICG Força Lleida que ha aconseguit l'ascens a la màxima divisió estatal fruit del seu ascens des de la LEB Or. De fet, aquesta serà la primera vegada a la història que aquesta competició albergarà fins a sis equips i que, per tant, oferirà un nou format.

La Lliga Nacional Catalana d'equips ACB, organitzada per la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona a través de Tarragona Esports, oferirà un nou format que no s'havia fet mai fins ara. Hi haurà una fase prèvia amb dos grups de tres equips, que s'enfrontaran tots contra tots, a una sola volta, durant els dies 11, 12 i 13 de setembre, a les 18.30 h i a les 21 h.

Grup 'A': Barça, Bàsquet Girona i MoraBanc Andorra

Grup 'B': Joventut Badalona, Baxi Manresa i Força Lleida

Els primers classificats accediran a la gran Final, que se celebrarà el diumenge 15 de setembre, amb horari encara per confirmar. Tots els partits es retransmetran en directe per la Televisió de Catalunya a través del seu canal Esport3. Enguany, una de les novetats de la Lliga Catalana ACB anunciada per TV3 serà l'ús de l'Instant Replay. Més endavant s'exposaran els criteris i detalls tècnics.

«Acollim la Lliga Catalana ACB amb un format totalment nou: Quatre dies i fins a set partits en una mateixa seu, el Palau d'Esports Catalunya. És un repte que assumim amb molta il·lusió i estem convençuts que serà un èxit», ha subratllat el conseller d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, qui ha agraït la confiança a la FCBQ. «Tarragona esdevindrà aquest setembre l'epicentre del millor bàsquet català amb aquesta gran cita que torna a evidenciar que la ciutat és un reclam de grans competicions, una destinació esportiva de referència», ha conclòs el màxim responsable d'Esports al consistori.

L'actual campió de la Lliga Catalana ACB és el Barça, que va imposar-se al BAXI Manresa en el Pavelló Municipal Espai Fruita-Barris Nord de Lleida per un ajustat 81-79, en un partit on va destacar l'escorta argentí Nicolás Laprovittola (10 punts, 8 assistències i 19 de valoració) a les línies blaugranes, així com l'aler senegalès Brancou Badio (25 punts i 31 de valoració) a les files vermelles.

La darrera ocasió en què el Palau d'Esports Catalunya va acollir aquest esdeveniment va ser fa dues temporades, on el conjunt barcelonista també va proclamar-se campió en derrotar el Joventut Badalona per 82-92. La celebració de la Lliga Nacional Catalana 2022 ACB a la capital del Camp de Tarragona va suposar el retorn del màxim campionat en l'àmbit català a la capital tarragonina després de 27 anys.

