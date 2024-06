Més d’un miler de persones participaran en la 6a Urbana Fest al Palau de Congressos de Tarragona

Més d’un miler de persones participaran dissabte en la sisena edició de la Urbana Fest, un esdeveniment de dansa urbana amb un jurat format per artistes musicals de renom, coreògrafs i ballarins. També hi haurà cabuda per al grafiti, pòdcasts en directe, conferències sobre coaching, i workshops, entre altres disciplines.

Entre la representació tarragonina hi haurà escoles participants d’arreu del territori com són: Sonia Cuadrado de Cunit, Aula Dance 3 i Arnau Fraga del Vendrell, D’iDansa i Tandem Tania Ximénez de Reus, Urban Style, Second Home i PopDaygi de Tarragona, Feel Free de Torredembarra, Nou estil Salva Faye de Salou i la Sway Dance Studio de Tortosa.

També hi haurà participants vinguts d’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei, Terrassa, Sabadell, Palamós, Figueres, Esparreguera, Sant Celoni o El prat del Llobregat, així com d’altres d’arreu del territori espanyol, com Alacant, Benidorm, Alfaz del Pi, Inca Palma de Mallorca, entre d’altres.

Una de les novetats que es presenten en aquesta edició són els pòdcast en obert per a participants i acompanyants. Aquests espais informatius i d’aprenentatge estan adreçats a joves i famílies. En cada un dels pòdcasts es parlen diverses temàtiques, des de la dansa com a motor cultural i d’expressió, eines de motivació o la dansa LGTBIQ+. Per altra banda, la terrassa exterior del Palau de Congressos hi trobarem un espai per l’street art a càrrec de tres destacats pioners del grafiti a Espanya. El mateix dissabte, de 10 a 17 hores, un mural de 9 metres servirà de llenç per a la creació d’un grafiti desde l’inici amb temàtica True School, on el missatge serà incloure la antiga i nova escola de la cultura urbana. Per acabar la festa, s’ha organitzat una discoteca immersiva per als participants i famílies.

Tarragona, lloc especial

A banda de la importància en patrimoni cultural i turístic, la ciutat de Tarragona ha estat un lloc molt especial per a la trajectòria professional de Sandra Renau, organitzadora tècnica de la Urbana Fest, i un dels motius pels quals s’han decidit a portar aquesta edició de l’esdeveniment a les instal·lacions del Palau de Congressos. Sandra Renau va viure sis anys entre Tarragona i Salou.

Renau va ser Directora Tècnica del centre esportiu Sport Center Royal Tarraco en el període 2000-2005 i una de les figures pioneres del hip-hop a la demarcació, creant la seva Escola Hip Hop Culture a les instal·lacions del gimnàs Studi1 de Reus i Royal Tarraco. A més, va formar a nombrosos professors de dansa urbana del territori i que anys després han format la seva pròpia escola o bé són ballarins professionals.

