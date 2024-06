L'historiador Joan Safont biografiarà l'alcalde republicà de Tarragona Pere Llobet

L'historiador Joan Safont ha guanyat la beca d'estudis històrics President Tarradellas 2024. Ho ha fet amb el projecte per biografiar Pere Lloret, president de la Diputació de Tarragona (1917-1919), alcalde republicà de Tarragona (1931-1934 i 1936), diputat al Parlament de Catalunya (1932-1939) i director general d'administració local de la Generalitat (1936-1937).

Safont defensa que l'estudi ha de «corregir l’anomalia existent» que Pere Lloret no disposi «encara» d'una biografia «exhaustiva i completa». El guanyador de la beca President Tarradellas ha remarcat que Pere Lloret «és un exemple paradigmàtic dels homes que des del poder municipal van construir la democràcia republicana».

L'advocat Pere Lloret i Ordeix (Tarragona, 1877 – Barcelona, 1967) va començar la seva carrera política com a diputat provincial per Falset i Gandesa l'any 1914 i va participar en la constitució de la Mancomunitat de Catalunya. Entre el 1917 i 1919 va ser president de la Diputació de Tarragona i és el 1931, quan Lloret és elegit alcalde de Tarragona. El 1932 va ser nomenat diputat al Parlament de Catalunya, com a representant d'Acció Catalana, i va acabar la seva carrera política com a director general d’administració local de la Generalitat, càrrec que va exercir entre l'abril del 1936 i el maig del 1937.

Fora de l'àmbit de la política, Pere Lloret va impulsar la Reial Societat Arqueològica de Tarragona i va presidir el Patronat de Santes Creus. La restauració d'aquest monestir va ser «una de les grans dèries de la seva vida» Entre 1913 i 1921 va ser president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona. Després de la derrota republicana, l'alcalde republicà de Tarragona es va exiliar a França i va ser un dels responsables de la Residència d'Intel·lectuals de Montpeller. L'any 1945 va tornar a Catalunya.

L'historiador Joan Safont és doctor en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura per la Universitat de Girona i actualment exerceix de professor associat a la UPF. Ha escrit diversos llibres vinculats a la política i la cultura catalanes des del republicanisme, entre ells 'El llegat dels consellers de Drets Socials de la Generalitat republicana (1931 – 1939)', publicat enguany; 'L'estiu passat. Una geografia de les vacances d'artistes i escriptors dels Països Catalans', publicat l'any passat; o 'El PEN Català. 95 anys de diplomàcia cultural', escrit l'any 2018.

La beca President Tarradellas està dotada amb 6.000 euros i promou «l'estudi, el pensament, l'obra i la vida de la generació de republicans i republicanes vinculats a les comarques del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès». La convoca la Fundació Irla, amb el suport de la Diputació de Tarragona, i en col·laboració amb l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià (Monestir de Poblet) i la Universitat Rovira i Virgili (Grup de Recerca Consolidat ISOCAC del Departament d’Història). El jurat que ha atorgat el premi està format per Robert Casadevall, professor del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili (URV); Montserrat Duch, catedràtica d'Història Contemporània de la URV; i Núria Gavarró, directora de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià.

