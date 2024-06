El Port de Tarragona lliura el X Premi d’investigació a Antoni Ginot Julià

Aquest divendres 7 de juny ha tingut lloc l’acte de lliurament del X Premi d’Investigació Port Tarragona al seu guanyador, Antoni Ginot Julià. El president del Port Tarragona, Saül Garreta, acompanyat dels membres del jurat d’aquesta desena edició ha fet lliurament al jove historiador del guardó.

Amb el projecte titulat L’activitat pesquera a la costa de Tarragona (1350-1615). Entre la cooperació i el domini feudal. Ginot va ser declarat, per unanimitat, guanyador del X Premi d’Investigació Port Tarragona i disposa d’un termini d’un any per elaborar el projecte, el resultat del qual serà publicat dins la col·lecció Saturnino Bellido de les Publicacions de Port Tarragona.

El Premi d’Investigació Port Tarragona es va crear l’any 2004, que es convoca cada dos anys, i que és un dels més ben dotats de la seva categoria del nostre territori amb 8.000 euros.

El guanyador

Antoni Ginot Julià és Graduat en Història a la Universitat de Barcelona (UB), Màster en Cultures Medievals de la UB i, actualment està cursant el Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura a la Universitat de Girona (UdG) i exerceix d’investigador predoctoral al Centre de Recerca d’Història Rural.

El projecte d’investigació de Ginot es proposa analitzar l’activitat pesquera de la costa de l’arquebisbat de Tarragona des de quatre punts de vista diferents: el domini senyorial de l’espai litoral, la manera de pescar i vendre el peix, el funcionament del col·lectiu de pescadors i la gestió del recurs pesquer i la seva defensa. L’objectiu final és, per tant, obtenir una visió global de l’activitat pesquera tarragonina tot posant-la en relació amb la resta del territori català.

