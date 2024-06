Els Mossos segueixen buscant els responsables de dos morts en un barri de Girona

Els Mossos d'Esquadra segueixen buscant els responsables de la mort d'un home de 48 anys i una dona de 44 al barri de Font de la Pólvora de Girona. Els fets es van produir pels volts de les onze de la nit al carrer Acàcia.

El motiu va ser una discussió entre dues dones, una de les quals la víctima. En un moment de la baralla, es va iniciar un tiroteig amb un subfusell AK.47, segons assenyala la periodista Anna Punsí.

Les bales van impactar i ferir diverses persones entre les que hi havia les dues víctimes i un menor d'edat que es troba en estat greu. En la fugida posterior, els sospitosos van atropellar la dona que, com l'altra víctima, va acabar morint a l'hospital Josep Trueta de Girona.

A partir d'aquell moment, els Mossos van activar el dispositiu Gàbia per intentar enxampar els responsables. Un dels llocs que els Mossos creuen que hauria marxat el principal sospitós, juntament amb altres acompanyants, és Granada, si bé no descarten altres punts com l'Alt Empordà, com Santa Llogaia d'Àlguema on se'ls hauria vist la mateixa nit dels fets. Es creu que el responsable és un traficant d'armes conegut per la policia. La causa es troba sota secret de sumari.

Després del tiroteig i atropellament mortal, els equips d'emergència van traslladar els ferits a l'hospital Josep on es van viure moments de tensió quan desenes de familiars i amics de les víctimes van intentar entrar per la força al centre. Diversos efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) van haver de carregar per impedir l'accés dels concentrats més enllà del vestíbul.

La concentració de persones als voltants de l'entrada d'Urgències de l'hospital es va incrementar i els Mossos van haver de desplegar més efectius per blindar l'hospital, davant l'amenaça dels familiars i amics d'entrar-hi.

