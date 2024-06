Les precipitacions deixen una acumulació de fins a 80 mm al Parc Nacional dels Ports

Nova jornada amb precipitacions a la demarcació de Tarragona. Una nova borrasca ha fet acte de presència al territori deixant abundants quantitats de precipitació acumulada a l'extrem sud i l'oest del territori en poques hroes.

Així, el punt que presenta una major precipitació acumulada segons les dades que ofereix el Servei Meteorològic de Catalunya és l'estació del Parc Nacional dels Ports, és on més aigua ha caigut, amb una precipitació acumulada de 80,1 mm per metre quadrat, molt per sobre de la resta d'estacions.

Les precipitacions s'han repartit de forma molt peculiar al territori, per exemple, a Aldover pocs quilòmetres al nord de Tortosa i en la mateixa comarca que l'estació del PN dels Ports, la precipitació acumulada és de 8 mm a aquesta hora de la tarda, mentre que una mica més al sud, a Mas de Barberans (Montsià), s'han acumulat gairebé 50 mm.

Gandesa és la segona estació on més precipitació acumulada s'ha detectat amb 62,1 mm.

Imatge de les precipitacions acumulades a la demarcaciñó de Tarragona a les 19h de la tarda.Servei Meteorològic de Catalunya

Bones xifres al pantà de Siurana

El pantà de Siurana és un dels que presenta una situació més delicada. La falta de precipitacions ha deixat els embassaments en els pitjors números històrics d'aigua. Aquest dijous, però, ja han caigut, en aquesta hora de la tarda, 37,1 mm de precipitació acumulada, segons les xifres de l'estació meteorològica, el que significa la millor dada registrada al Camp de Tarragona.

S'espera que les precipitacions vagin avançant en direcció nord i ruixin també bona part del Camp de Tarragona aquesta tarda i vespre.

Et pot interessar: