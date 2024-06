Dispositiu especial de seguretat per la revetlla de Sant Joan a Tarragona

Tarragona ja ho té preparat per gaudir de la nit de Sant Joan, la nit més curta de l’any. Aquest any s’ha preparat un dispositiu especial de la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Agents Rurals i Guardes Rurals per protegir el Bosc de la Marquesa, que forma part de l’Espai d’Interès Natural de Tamarit-Punta de la Móra.

Durant els dies el 22, 23 i 24 de juny, els diferents cossos inspeccionaran l’interior del Bosc de la Marquesa i les cales amb l’objectiu d’evitar, i en cas que sigui necessari, sancionar aquells ciutadans que estacionin els vehicles als accessos de les cales del bosc, facin acampades, encenguin focs, o duguin a terme comportaments incívics.

La nit de Sant Joan, hi ha un total de 32 agents (incloent-hi comandaments), dels quals 8 formaran part del dispositiu del Bosc de la Marquesa, es tracta d’agents de la unitat de medi ambient, de drons i la unitat muntada.

La zona d'aparcament regulada romandrà inactiva per Sant Joan.

Com cada any, i amb la finalitat d'evitar actes vandàlics per les festes de Sant Joan, els parquímetres de la ciutat quedaran tapats i, per tant, inhabilitats des de les 12 h del matí del divendres 21 de juny, i tot el dissabte, 24 de juny. Els parquímetres tornaran a estar en servei el dilluns, dia 25 de juny, a partir de les 11 h.

Així, doncs, no caldrà pagar per aparcar a les diferents zones blaves, verdes i taronges durant aquests dos dies.

Revetlla de Sant Joan, en autobús

Hi ha tres línies que donen servei durant el cap de setmana per a gaudir de la revetlla de Sant Joan.

L71 (Imperial Tàrraco - SPiSP - Sant Salvador)

L72 (Imperial Tàrraco - La Granja - Bonavista - La Canonja)

L73 (Imperial Tàrraco - Boscos - La Mora).

