La Fundació Mémora i el CODITA potenciaran l’acompanyament emocional després de la mort

La Fundació Mémora i el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) han signat un conveni de col·laboració que té com a objectiu millorar l’acompanyament tant de pacients com del personal sanitari durant el procés final de vida.

En concret, les dues entitats treballaran conjuntament en la realització de projectes de formació per a les infermeres i infermers centrats en l’acompanyament durant l’etapa final de la vida; i s’oferirà suport emocional per a les persones que transiten per aquests moments delicats, tant en el que respecta als pacients i familiars com als professionals.

Aquest acord, amb una duració de dos anys des de la seva signatura, posa de manifest el compromís del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona en oferir formació professional continuada a les seves col·legiades i col·legiats mitjançant la col·laboració amb entitats de reconegut prestigi en el seu àmbit d’actuació.

En aquest sentit, segons destaca Lluïsa Brull, presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, «és fonamental que les infermeres i infermers puguin acompanyar adequadament aquelles persones que estan patint un procés de final de vida, l’expertesa aportada per Mémora serà de gran utilitat per les nostres col·legiades».

Els col·legiats podran accedir a accions formatives presencials i online, les quals es presentaran a partir de sessions programades i a través dels especialistes qualificats en un àmbit tan delicat i complex com és el procés final de la vida.

A més, les infermeres i infermers que ho desitgin podran accedir al programa de suport emocional gratuït de la Fundació Mémora que es posarà a la seva disposició a través de diversos canals.

Javier Rios, gerent de Mémora a Tarragona, manifesta que «tots aquests serveis, com el telèfon de suport al dol, els grups de suport emocional i la comunitat web 'Tu apoyo en red', són un clar exemple del compromís de Mémora envers els professionals de la salut i el procés final de vida». Un punt important és que el programa garanteix la confidencialitat i privacitat dels col·legiats que vulguin accedir-hi.

