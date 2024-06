Llevadores de Tarragona alerten d'afectacions en la salut post part que estan infravalorades

Les llevadores del Col·legi Oficial d’Infermers de Tarragona (CODITA) han celebrat una Jornada amb motiu del Dia Internacional de les Llevadores on han recordat que atenen no només al part, també fan atenció als adolescents a la consulta jove, realitzen revisions ginecològiques, ofereixen assessorament anticonceptiu, atenció a les ITS, entre d’altres.

Es per això, que les llevadores tarragonines reclamen ser reconegudes com el referent en la salut sexual i reproductiva de la dona durant tota la seva vida.

Gemma Martínez, llevadora i vocal de la Junta de CODITA alerta que al voltant del part «hi ha moltes afectacions de salut que son infravalorades i/o no es poden atendre adequadament i a les que cal tenir en compte i destinar recursos».

De tot això en parla un estudi recent publicat a The Lancet que demostra que a les dones pateixen afectacions de salut a mitjà i llarg termini (fins a 6 setmanes després del part) derivades del part. Concretament, un 35% de les dones que han tingut un part vaginal pateixen disparèunia que és coit sexual difícil o dolorós, una data extrapolable al nostre medi.

Aproximadament un 24% de les dones pateixen incontinència urinària després del part, «aquest alt percentatge pot explicar-se també perquè les dones tenen fills cada cop amb més edat» explica Gemma Martínez. Per la seva banda, la prevalença de la incontinència anal en els mesos següents al part està al voltant del 3%.

Igualment, hi ha altres patologies vinculades al mateix embaràs com la lumbàlgia que pot arribar a afectat fins al 50% de les gestants i que perdura en un 30% de les dones, després del part; o l’estat emocional, de fet, aproximadament un 15% de les dones que han parit pateixen trastorn depressiu postpart en els mesos posteriors al part, al igual que els homes.

«És imprescindible conèixer les conseqüències sobre la salut que pateixen les dones després del part, i cal destinar recursos i eines a les llevadores perquè puguin atendre i acompanyar aquestes dones i les seves famílies en tot el seu procés de recuperació» diu Gemma Martínez.

Falta de llevadores

Segons dades de l’OCDE, els països europeus tenen una ràtio de 64 llevadores per cada 1.000 naixements, mentre que a Espanya aquesta ràtio es situa en 24 llevadores, quasi la meitat, i a Catalunya la ràtio encara és menor, amb només 18 llevadores per cada 1.000 naixement. A la província de Tarragona actualment hi ha 106 llevadores.

«Hi ha una manca constatada de llevadores i obstetres a Catalunya, i també a Espanya i la previsió és que empitjorarà la situació en els propers anys, de manera que ens podem trobar d’aquí 3-4 anys amb un col·lapse de l’atenció a la salut sexual i reproductiva» això suposarà «un dèficit de les cures a la dona i a les seves famílies i, per tant, l’augment de la morbilitat abans, durant i després del procés de la maternitat/paternitat» explica Gemma Martínez, llevadora i vocal de la Junta de CODITA.

Des del Col·legi Oficial d’Infermeres ja fa temps que demanen que hi hagi més llevadores perquè hi ha estudis que demostren que, en salut reproductiva, les dones estan més satisfetes, l’atenció és més eficient i s’obtenen millors resultats en salut, quan son tractades per una llevadora.

Enguany, a Catalunya s’han convocat 71 places de l’especialitat obstetro-ginecològica, per això mateix, «també fem una crida als responsables polítics perquè ampliïn les places de l’especialitat», conclou Gemma Martínez.

