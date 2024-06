Dispositiu de mobilitat especial per al partit del Nàstic de dissabte

Després de l'èxit de l'Espai Nàstic que ha aplegat fins a 10.000 persones per veure els dos partits que el Nàstic ha jugat fora de casa durant el play-off d'ascens a segona divisió, Tarragona es tornarà a bolcar amb el Gimnàstic aquest cap de setmana.

Per aquets motiu, la Guàrdia Urbana ha preparat un dispositiu de mobilitat especial de cara a la final que es jugarà aquest dissabte 22 de juny a partir de les 20.30 hores al Nou Estadi Costa Daurada.

Davant la previsió d'una gran afluència de persones, recomanen la utilització del transport públic urbà i desplaçar-se a peu sempre que sigui possible. Si és necessari l'ús del vehicle particular, es recomana l'ús compartit dels vehicles, ja que la capacitat d'aparcament al voltant de l'estadi és limitada.

L’obertura de les portes d’accés a les grades al Nou Estadi Costa Daurada serà dues hores abans de l’inici del partit, motiu pel qual també es demana que el desplaçament sigui amb suficient antelació per evitar el col·lapse de les vies.

Un cop l'oferta d'estacionament a l'entorn de l'estadi sigui gairebé inexistent, es recomana aparcar en zones més allunyades com ara a la platja de l'Arrabassada i carrers adjacents de la Via Augusta i Joan Fuster, entre altres vies. Un cop estiguin plens els pàrquings de terra del voltant del camp, la Guàrdia Urbana tallarà els accessos a la Vall de l’Arrabassada i del Camí de la Budellera.

Pel que fa a la sortida, un cop finalitzat el partit, la Guàrdia Urbana i el Cos de Mossos d'Esquadra han dissenyat un dispositiu de trànsit per permetre la major fluïdesa als vehicles i aconseguir les menors aturades possibles. Des del Camí de la Budallera es desviarà a l’A-7, des de la Via Augusta direcció a Llevant només es podrà circular per l'N-340 i, quan sigui necessari, es podran desviar a l’A-7 per l’entrada d'El Catllar. Des del carrer Josep Vicenç Foix es permetrà la sortida direcció Via Augusta i a la platja de l’Arrabassada, invertint d'aquesta manera el sentit del trànsit per evitar l'encreuament de vehicles.

Celebració en cas d'ascens

En cas que el Nàstic aconsegueixi l'ascens a segona divisió, l'Ajuntament de Tarragona organitzarà una celebració l'endemà, diumenge 23 de juny, a les 12.30 h a la plaça de la Font. Un autobús del Gimnàstic sortirà a les 12 hores de les instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada i arribarà, aproximadament, a les 12.30 hores a la plaça de la Font, on s'instal·larà un entarimat.

